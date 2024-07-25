Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОВАЛЬ: «Нам попадались соперники с разными стилями игры. Это плюс»
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 16:02 | Обновлено 25 июля 2024, 16:04
283
0

КОВАЛЬ: «Нам попадались соперники с разными стилями игры. Это плюс»

Главный тренер «Зари» подвел итоги сборов луганской команды

25 июля 2024, 16:02 | Обновлено 25 июля 2024, 16:04
283
0
КОВАЛЬ: «Нам попадались соперники с разными стилями игры. Это плюс»
ФК Заря. Юрий Коваль

Главный тренер «Зари» Юрий Коваль подвел итоги сборов луганской команды.

– С точки зрения объема выполненной работы, качества футбольных полей, условий для работы и качества спаррингов – всё на высшем уровне. Нет серьёзных травм. Есть небольшие повреждения. Это позитив. Если говорить о селекции и подготовке к сезону – на эти вопросы ответит только время. Формируется новая команда, есть новые лидеры.

Команда так быстро не строится, нужен время. Батагов уехал в сборную, вернулся Герреро. У Яцыка была небольшая травма. Есть проблемы, но в целом сборы прошли хорошо. Насколько мы правильно сработали? Это покажут официальные матчи и время.

– Практически по всем матчам мы вас спрашивали. Хочется спросить о последних двух также.

– Нам попадались соперники с разными стилями игры. Это плюс. Соперники из балканских стран играли в более агрессивный, жёсткий футбол, с элементами борьбы. В последних двух встречах клубы из Саудовской Аравии играли в более качественный и технический футбол.

Победы важны, они говорят о слаженности наших действий. Любая победа – это, так сказать, клей команды.

По теме:
СТЕПАНОВСКИЙ: «У нас остается проблема на позиции пятого номера»
Ярослав КАРАБИН: «Это были очень хорошие сборы»
Игроки Реала сыграли за Кастилью против Альбасете. Что наиграл Лунин?
товарищеские матчи Юрий Коваль Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Алексей Тиньков Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Футбол | 25 июля 2024, 14:42 13
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру

Украинский нападающий «Жироны» склоняется к переходу в «Рому»

Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 20:14 16
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты

Странный старт футбольного турнира на Олимпиаде

Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер
Футбол | 25.07.2024, 17:30
Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер
Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 25.07.2024, 12:01
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Футбол | 24.07.2024, 22:07
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 186
Футбол
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 8
Футбол
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
23.07.2024, 23:11 28
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
25.07.2024, 04:59 28
Олимпийские игры
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
23.07.2024, 23:25 43
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 11
Футбол
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
23.07.2024, 18:54 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем