Талантливый украинец отреагировал на интерес английских клубов

Талантливый украинский вингер харьковского «Металлиста» Геннадий Синчук отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны двух английских клубов – «Лидса» и «Брентфорда».

– Мне об этом ничего не известно. Это надо спрашивать у руководства «Металлиста». Об интересе кого-то я ничего не слышал.

– И у Вашего агента Алексея Алехина тоже нет никакой информации по этому поводу?

– Мне об этом не говорили. Говорили только, что нужно хорошо сыграть в Северной Ирландии (на Евро-2024 U-19 – прим.), а там будет видно.

– То есть, сезон 2024/25 Геннадий Синчук точно начнет в стане харьковчан?

– Пока я с командой на Евро. Видно будет после турнира, но все идет к тому, что да – буду начинать с «Металлистом».