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Теннис
25 июля 2024, 13:53 | Обновлено 25 июля 2024, 14:05
272
0

Элина СВИТОЛИНА: «Олимпийские игры всегда были для меня особой мотивацией»

Украинская теннисистка – о выступлении на Играх в Париже

25 июля 2024, 13:53 | Обновлено 25 июля 2024, 14:05
272
0
Элина СВИТОЛИНА: «Олимпийские игры всегда были для меня особой мотивацией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио-2020 Элина Свитолина поделилась ожиданиями от третьей в карьере Олимпиады и подчеркнула, что в такое трудное время, когда в стране идет война, выступать под сине-желтым флагом на главном мультиспортивном форуме четырехлетия имеет для нее особое значение.

«Я имею опыт выступлений в Рио-2016 и Токио-2020. Поэтому для меня это будет уже третья Олимпиада. Я очень рада, что смогла вернуться на корт и имею возможность еще раз выступить на Играх. Когда я только начинала тренироваться после рождения дочери, это было моей первоочередной задачей. Игры всегда были для меня отдельной темой и особой мотивацией. Ведь здесь я играю за свою страну! Для меня это очень важно, особенно в такое трудное время! Поэтому готовимся и работаем. Надеюсь, что Олимпиада сложится хорошо для меня, как и в Токио», – сказала спортсменка.

Элина Свитолина также вспомнила свой положительный опыт выступлений на Ролан Гаррос в столице Франции. И отметила, что для нее Париж комфортное место для соревнований.

«У меня очень теплые отношения с Францией. И я всегда имела здесь мощную поддержку во время Ролан Гаррос. Многие украинцы будут болеть за нас на Олимпиаде. А это всегда очень мотивирует. Поэтому, уверена, будет классно!», – добавила украинка.

Ранее украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде в Париже.

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Владимир Клепач Источник: Telegram
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