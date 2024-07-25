Владимир ШАРАН: «Поражение от Ирака? Трудно подобрать правильные слова»

Известный украинский тренер Владимир Шаран прокомментировал поражение олимпийской сборной Украины в матче 1-го тура группового этапа Игр-2024 против Ирака (1:2).

– Трудно подобрать правильные слова... Знаете, было видно, что ребята хотели победить, был виден их настрой на игру, мотивация, они горели. Уверен, что говорить о недооценке Ирака не может быть даже и речи, но...

– Горели, а не перегорели ли наши ребята психологически еще до игры? Это все же Олимпиада. Не еврокубки даже.

– То что я увидел, то нет. Не считаю, что мы можем говорить о факторе психологических проблем, как-то перегорели, переволновались и тому подобное. До пропущенного гола наши ребята играли супер. Очень понравилось. Это наша национальная сборная на Евро-2024 против Румынии (0:3) вышла уже победителем на поле, явно переоценив себя, а олимпийская команда, нет. Не увидел я такого.

– Уровень игры сборной Ирака Вас удивил, потому что приходилось слышать от некоторых знакомых из мира футбола, мол, как вообще можно проиграть такой команде. Мол, где у них там в пустыне поля и тому подобное.

– Сборная Ирака закрылись в обороне, это было прогнозируемо, пытались играть исключительно на контратаках и за счет стандартных положений. Такую эшелонированную защиту вскрывать очень непросто. Нужно иметь индивидуально сильных игроков, особенно фланговых. Таких исполнителей, которые не боятся брать инициативу на себя. И у нас такие есть. Например, Максим Брагару и Илья Крупский. Именно они создали два хороших момента в первом тайме за счет своего индивидуального мастерства прежде всего. Знаете, вот правильно, как по мне, играла Украина, но... Бывают такие дни и такие матчи. К сожалению. После гола Валентина Рубчинского я был уверен, что Украина победит.