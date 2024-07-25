КРУПСКИЙ: «Мы допустили несколько ошибок, которые стали ключевыми»

Защитник олимпийской сборной Украины Илья Крупский прокомментировал поражение от Ирака U-23.

«Хорошая игра, но допустили несколько ошибок, которые стали ключевыми. Конечно, что нет никаких оправданий, потому что не по игре такой результат, но у нас еще 2 игры впереди. Забываем эту игру, потому что это уже прошло. Как я уже сказал – у нас 2 игры впереди, 2 финала.

Конечно, не падаем духом. Не хотим много говорить, потому что нет смысла. Надо просто выходить и давать результат. Неважно какой игрой, но давать результат.»

В 1-м туре группового этапа Олимпиады-2024 сборная Украины уступила со счетом 1:2 в матче против Ирака.

Ранее результат матча прокомментировал Руслан Ротань.