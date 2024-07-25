Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. КРУПСКИЙ: «Мы допустили несколько ошибок, которые стали ключевыми»
Футбол
25 июля 2024, 13:14 | Обновлено 25 июля 2024, 13:15
333
0

КРУПСКИЙ: «Мы допустили несколько ошибок, которые стали ключевыми»

Защитник олимпийской сборной Украины прокомментировал поражение от Ирака U-23

25 июля 2024, 13:14 | Обновлено 25 июля 2024, 13:15
333
0
КРУПСКИЙ: «Мы допустили несколько ошибок, которые стали ключевыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Защитник олимпийской сборной Украины Илья Крупский прокомментировал поражение от Ирака U-23.

«Хорошая игра, но допустили несколько ошибок, которые стали ключевыми. Конечно, что нет никаких оправданий, потому что не по игре такой результат, но у нас еще 2 игры впереди. Забываем эту игру, потому что это уже прошло. Как я уже сказал – у нас 2 игры впереди, 2 финала.

Конечно, не падаем духом. Не хотим много говорить, потому что нет смысла. Надо просто выходить и давать результат. Неважно какой игрой, но давать результат.»

В 1-м туре группового этапа Олимпиады-2024 сборная Украины уступила со счетом 1:2 в матче против Ирака.

Ранее результат матча прокомментировал Руслан Ротань.

По теме:
Стало известно, кто будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады-2024
Элина СВИТОЛИНА: «Олимпийские игры всегда были для меня особой мотивацией»
Владимир ШАРАН: «Поражение от Ирака? Трудно подобрать правильные слова»
пресс-конференция Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина Илья Крупский
Алексей Тиньков Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 04:59 28
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде

24 июля олимпийская украинская сборная уступила Ираку U-23 на старте турнира 1:2

Дания обыграла Словению в стартовом матче женского турнира ОИ-2024
Другие виды | 25 июля 2024, 12:06 0
Дания обыграла Словению в стартовом матче женского турнира ОИ-2024
Дания обыграла Словению в стартовом матче женского турнира ОИ-2024

Датчанки выиграли с разницей в восемь мячей

Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Футбол | 24.07.2024, 19:35
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Олимпийские игры | 25.07.2024, 10:56
Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Футбол | 25.07.2024, 06:05
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
23.07.2024, 19:07 2
Бокс
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
23.07.2024, 20:01 7
Футбол
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
23.07.2024, 19:22 4
Футбол
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 44
Футбол
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 186
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем