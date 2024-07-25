Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Бундеслиги передал 50 тысяч евро на восстановление Охматдета
Германия
25 июля 2024, 13:11 | Обновлено 25 июля 2024, 13:12
1016
1

Клуб Бундеслиги передал 50 тысяч евро на восстановление Охматдета

Руководители «Боруссии» Менхенгладбах солидарны с украинским народом

25 июля 2024, 13:11 | Обновлено 25 июля 2024, 13:12
1016
1
Клуб Бундеслиги передал 50 тысяч евро на восстановление Охматдета
Instagram

Мьонхенгладбахская «Боруссия» передала 50 тысяч евро на восстановление детской больницы Охматдет в Киеве. Таким образом «Боруссия» М стала первым зарубежным клубом, который публично помог клинике.

Напомним, утром 8 июля 2024 года российские оккупанты провели массированный ракетный обстрел. В Украине были попадания в Киеве, Кривом Роге, Днепре и других городах. Одна ракета рашистов попала в отделение известной столичной детской клиники Охматдет.

«Боруссия» Мьонхенгладбах в сезоне 2023/24 заняла 14-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 34 очка в 34 матчах чемпионата.

По теме:
Усик пригласил на бой против Фьюри сына погибшего военного
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
Еще больше «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф
Охматдет Боруссия Менхенгладбах чемпионат Германии по футболу Бундеслига российско-украинская война финансы благотворительность
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 10:56 8
Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»

Вингер юношеской сборной Украины оценил перспективы олимпийской команды на Играх-2024

Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 23:12 6
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих

Фейспалм дня от Владимира – ярого защитника сестры-спортсменки... Или модели 18+?

Иван ГЕЦКО: «Это вина Ротаня, что олимпийская сборная оказалась неготовой»
Олимпийские игры | 25.07.2024, 12:08
Иван ГЕЦКО: «Это вина Ротаня, что олимпийская сборная оказалась неготовой»
Иван ГЕЦКО: «Это вина Ротаня, что олимпийская сборная оказалась неготовой»
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Футбол | 25.07.2024, 06:05
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Футбол | 24.07.2024, 15:29
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
👍👍👍
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 11
Футбол
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
23.07.2024, 18:54 13
Футбол
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
25.07.2024, 04:59 28
Олимпийские игры
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 186
Футбол
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
24.07.2024, 13:22 15
Олимпийские игры
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем