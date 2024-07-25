Клуб Бундеслиги передал 50 тысяч евро на восстановление Охматдета

Мьонхенгладбахская «Боруссия» передала 50 тысяч евро на восстановление детской больницы Охматдет в Киеве. Таким образом «Боруссия» М стала первым зарубежным клубом, который публично помог клинике.

Напомним, утром 8 июля 2024 года российские оккупанты провели массированный ракетный обстрел. В Украине были попадания в Киеве, Кривом Роге, Днепре и других городах. Одна ракета рашистов попала в отделение известной столичной детской клиники Охматдет.

«Боруссия» Мьонхенгладбах в сезоне 2023/24 заняла 14-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 34 очка в 34 матчах чемпионата.