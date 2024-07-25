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Теннис
25 июля 2024, 11:25 | Обновлено 25 июля 2024, 12:10
612
0

ФОТО. Ястремская прибыла на Олимпиаду в Париже

Даяна во второй раз выступит на Играх

25 июля 2024, 11:25 | Обновлено 25 июля 2024, 12:10
612
0
ФОТО. Ястремская прибыла на Олимпиаду в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прибыла в олимпийскую деревню, где будет располагаться сборная Украины по время выступления на летних Олимпийских играх в Париже.

«Вчера поздно вечером прибыла в Париж на Олимпиаду. Я ценю этот момент», – написала Даяна.

Отметим, что для Ястремской это будут уже вторые Олимпийские игры. В Токио украинка уже в первом раунде проиграла канадке Лейле Фернандес, которая через полтора месяца вышла в финал US Open. В парном разряде у Даяны ничего не получилось в дуэте с Элиной Свитолиной.

Жеребьевка теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по киевскому времени. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

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фото Олимпийские игры 2024 Даяна Ястремская
Владимир Клепач Источник: Instagram
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