Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Общение с Алькарасом омолаживает»
Теннис
25 июля 2024, 10:59 |
198
0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Общение с Алькарасом омолаживает»

Испанцы готовятся к выступлению на Олимпиаде в парном разряде

25 июля 2024, 10:59 |
198
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Общение с Алькарасом омолаживает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас

Золотой медалист ОИ-2008 Рафаэль Надаль рассказал об общении с Карлосом Алькарасом перед Олимпийскими играми в Париже.

«У нас сложились хорошие отношения, появилась возможность лучше узнать друг друга и пожить вместе. Общение с ним омолаживает. Приятно видеть, как такой человек, как Карлос, участвует в своих первых Олимпийских играх.

Мы выложимся по максимуму. Мы не могли подготовиться так, как другие сильные пары. Сегодня [в среду] мы немного потренируемся вместе, а дальше будет видно, поможет ли нам жеребьевка», – сказал Рафа.

Жеребьевка теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по киевскому времени. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

По теме:
Иван ГЕЦКО: «Это вина Ротаня, что олимпийская сборная оказалась неготовой»
Дания обыграла Словению в стартовом матче женского турнира ОИ-2024
Олег ШЕЛАЕВ: «С заменами Ротань тоже не угадал»
Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист) Олимпийские игры 2024
Владимир Клепач Источник: Eurosport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 18:00 35
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024

Самое трудное – сделать первый шаг

Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Футбол | 24 июля 2024, 15:29 12
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб

Украинский форвард не полетел в Мадрид

Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Футбол | 25.07.2024, 06:05
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Известный датский теннисист снялся с Олимпийских игр 2024. Известна причина
Олимпийские игры | 25.07.2024, 02:43
Известный датский теннисист снялся с Олимпийских игр 2024. Известна причина
Известный датский теннисист снялся с Олимпийских игр 2024. Известна причина
ТМ. Челси без Мудрика не обыграл Рексхэм, победа Арсенала над Борнмутом
Футбол | 25.07.2024, 07:49
ТМ. Челси без Мудрика не обыграл Рексхэм, победа Арсенала над Борнмутом
ТМ. Челси без Мудрика не обыграл Рексхэм, победа Арсенала над Борнмутом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
23.07.2024, 23:25 42
Футбол
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
23.07.2024, 11:07 1
Футбол
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
23.07.2024, 23:11 28
Футбол
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
24.07.2024, 13:22 15
Олимпийские игры
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 44
Футбол
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
24.07.2024, 11:25
Бокс
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
23.07.2024, 19:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем