Рафаэль НАДАЛЬ: «Общение с Алькарасом омолаживает»

Золотой медалист ОИ-2008 Рафаэль Надаль рассказал об общении с Карлосом Алькарасом перед Олимпийскими играми в Париже.

«У нас сложились хорошие отношения, появилась возможность лучше узнать друг друга и пожить вместе. Общение с ним омолаживает. Приятно видеть, как такой человек, как Карлос, участвует в своих первых Олимпийских играх.

Мы выложимся по максимуму. Мы не могли подготовиться так, как другие сильные пары. Сегодня [в среду] мы немного потренируемся вместе, а дальше будет видно, поможет ли нам жеребьевка», – сказал Рафа.

Жеребьевка теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по киевскому времени. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.