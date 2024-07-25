Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»

Вингер юношеской сборной Украины Геннадий Синчук оценил перспективы «сине-желтой» футбольной команды на Олимпийских играх 2024.

– Вчера команда Ротаня начала участие в Играх-2024 (поражение против Ирака 1:2 – прим.). Перед этим турниром тренерский штаб имел определенные проблемы с комплектацией, поэтому вызвал в Париж определенное количество игроков с меньшим опытом. Рассчитывали попасть в заявку на Олимпиаду?

– Такую задачу я перед собой не ставил. Но если бы меня вызвали, то был бы очень рад. Несмотря на это, у нас же сейчас юношеское Евро и я рад быть здесь.

– Какой Ваш прогноз относительно итогового результата команды Ротаня?

– Загадывать не хочу, но скажу, что там очень хорошие тренеры. И хоть и многих футболистов не отпустили, но собранные игроки сильные игроки. Считаю, что эта команда может хорошо себя проявить и далеко зайти на Олимпиаде.

Впереди олимпийскую сборную Украины по футболу ждут матчи против Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).