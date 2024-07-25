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  4. Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Футбол
25 июля 2024, 10:56 | Обновлено 25 июля 2024, 10:57
426
7

Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»

Вингер юношеской сборной Украины оценил перспективы олимпийской команды на Играх-2024

25 июля 2024, 10:56 | Обновлено 25 июля 2024, 10:57
426
7
Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Вингер юношеской сборной Украины Геннадий Синчук оценил перспективы «сине-желтой» футбольной команды на Олимпийских играх 2024.

– Вчера команда Ротаня начала участие в Играх-2024 (поражение против Ирака 1:2 – прим.). Перед этим турниром тренерский штаб имел определенные проблемы с комплектацией, поэтому вызвал в Париж определенное количество игроков с меньшим опытом. Рассчитывали попасть в заявку на Олимпиаду?

– Такую задачу я перед собой не ставил. Но если бы меня вызвали, то был бы очень рад. Несмотря на это, у нас же сейчас юношеское Евро и я рад быть здесь.

– Какой Ваш прогноз относительно итогового результата команды Ротаня?

– Загадывать не хочу, но скажу, что там очень хорошие тренеры. И хоть и многих футболистов не отпустили, но собранные игроки сильные игроки. Считаю, что эта команда может хорошо себя проявить и далеко зайти на Олимпиаде.

Впереди олимпийскую сборную Украины по футболу ждут матчи против Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

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Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 7
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an52
Та вже далеко зайшли - далі не треба!
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+2
Boodya
А Геннадій Синчук забув вже, як до Євро в цьому році всі облизували гравців збірної, всі ці безкінечні інтерв'ю і аналітика від еспертів- аналітиків, як казали про їхній потенціал, як вони можуть всіх бахнути/тр.хнути іт.д і як ми обісрались ріденько на самому турнірі?
Так от, потрібно вже запам'ятати, що наших можна хвалити тільки по факту, і ніколи до
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+1
GloryUkraine
Перед останнім ЧЄ збірній  теж прогнозували далекий захід.
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+1
fifa2020
Далеко в ліс по гриби він хотів сказати))
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0
potemkin78
Генадию наверное забыли сказать что Ротань более не тренер молодёжки 
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0
Xvalenok03
Эксперт новый, а грабли старые
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0
C.Пеклов
А тренер Михайленко вже казав,завдання виконано,путівка наЧС є.Так кто ж сьогодні буде битися за країну?Якщо тренер таке заявив,то юнакам ніхто і недорекне за поразку сьогодні в півфіналі,навіть розгромну.
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0
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