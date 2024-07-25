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  4. Нападающим Динамо интересовался английский клуб. Форвард мечтает про Реал
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 10:45 |
1457
1

Нападающим Динамо интересовался английский клуб. Форвард мечтает про Реал

Матвей Пономаренко прокомментировал слухи вокруг своего будущего

25 июля 2024, 10:45 |
1457
1
Нападающим Динамо интересовался английский клуб. Форвард мечтает про Реал
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Юный нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко прокомментировал слухи вокруг своего будущего.

– Об интересе к себе со стороны европейских клубов, среди которых называли «Севилью», «Вулверхэмптон» и «Брентфорд», узнаете из прессы, были ли конкретные предложения?

– Конечно, я узнал об этом из прессы. Однако мой агент говорил, что были заинтересованности со стороны одной команды, но там так и не дошло дело до чего-то серьезного.

– Что именно за клуб проявлял такой интерес?

– Лучше не буду говорить. Могу лишь сказать, что это команда из чемпионата Англии.

– А в каком европейском чемпионате Вы мечтаете поиграть? Возможно, есть любимая команда из топ-лиг?

– Мой любимый клуб – это «Реал» Мадрид. Считаю, что это лучшая команда мира. Думаю, что все футболисты туда хотят попасть, потому что это очень большой клуб с большой историей. И, конечно, моя мечта это там играть. Если говорить именно за лигу, то это Англия. Там, наверное, самый интенсивный чемпионат среди всех. Очень высокий уровень мастерства у игроков, поэтому там очень интересно. В АПЛ всегда большая конкуренция, все могут друг друга обыграть. И поэтому этот чемпионат, я считаю, стоит на первом месте и является наиболее конкурентным.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Xvalenok03
А я думал его любимая команда динама.
Как он меня разочаровал.
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