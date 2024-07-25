Нападающим Динамо интересовался английский клуб. Форвард мечтает про Реал
Матвей Пономаренко прокомментировал слухи вокруг своего будущего
Юный нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко прокомментировал слухи вокруг своего будущего.
– Об интересе к себе со стороны европейских клубов, среди которых называли «Севилью», «Вулверхэмптон» и «Брентфорд», узнаете из прессы, были ли конкретные предложения?
– Конечно, я узнал об этом из прессы. Однако мой агент говорил, что были заинтересованности со стороны одной команды, но там так и не дошло дело до чего-то серьезного.
– Что именно за клуб проявлял такой интерес?
– Лучше не буду говорить. Могу лишь сказать, что это команда из чемпионата Англии.
– А в каком европейском чемпионате Вы мечтаете поиграть? Возможно, есть любимая команда из топ-лиг?
– Мой любимый клуб – это «Реал» Мадрид. Считаю, что это лучшая команда мира. Думаю, что все футболисты туда хотят попасть, потому что это очень большой клуб с большой историей. И, конечно, моя мечта это там играть. Если говорить именно за лигу, то это Англия. Там, наверное, самый интенсивный чемпионат среди всех. Очень высокий уровень мастерства у игроков, поэтому там очень интересно. В АПЛ всегда большая конкуренция, все могут друг друга обыграть. И поэтому этот чемпионат, я считаю, стоит на первом месте и является наиболее конкурентным.
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