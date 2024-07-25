ФОТО. Марта Костюк прибыла в олимпийскую деревню
Украинская теннисистка готова к выступлениям на первой для себя Олимпиаде
Первая ракетка Украины Марта Костюк прибыла в олимпийскую деревню, где будет располагаться сборная Украины по время выступления на летних Олимпийских играх в Париже.
«Ну... здравствуй, Олимпиада #Париж2024», – подписала фото спортсменка в инстаграме.
Отметим, что для Марты это будет первое выступление на ОИ. Она сыграет в одиночном разряде, а также в парном, где ее напарницей будет Даяна Ястремская.
Жеребьевка теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по киевскому времени. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.
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