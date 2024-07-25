ФОТО. Марта Костюк прибыла в олимпийскую деревню

Первая ракетка Украины Марта Костюк прибыла в олимпийскую деревню, где будет располагаться сборная Украины по время выступления на летних Олимпийских играх в Париже.

«Ну... здравствуй, Олимпиада #Париж2024», – подписала фото спортсменка в инстаграме.

Отметим, что для Марты это будет первое выступление на ОИ. Она сыграет в одиночном разряде, а также в парном, где ее напарницей будет Даяна Ястремская.

Жеребьевка теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по киевскому времени. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.