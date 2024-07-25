Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-клуб АПЛ нацелился на звезду Евро-2024
Англия
25 июля 2024, 10:25 |
497
0

Топ-клуб АПЛ нацелился на звезду Евро-2024

Нико Уильямс заинтересовал «Арсенал»

25 июля 2024, 10:25 |
497
0
Топ-клуб АПЛ нацелился на звезду Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Лондонский «Арсенал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание Evening Standard.

Также, по информации источника, «канониры» рассматривают вариант с подписанием еще одного игрока сборной Испании – полузащитника «Реал Сосьедада» Микеля Мерино.

Отмечается, что на обоих футболистов претендует и каталонская «Барселона».

В сезоне 2023/24 Нико Уильямс провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Также в активе Нико 2 гола и 1 ассист в 6 поединках победного для Испании Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом начал интересоваться «ПСЖ».

По теме:
Источник: известна причина задержки трансфера Довбика в Атлетико
Нападающим Динамо интересовался английский клуб. Форвард мечтает про Реал
Реал хочет подписать чемпиона Евро-2024. Но денег на это нет
Барселона трансферы Атлетик Бильбао трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Нико Уильямс Арсенал Лондон Микель Мерино Реал Сосьедад
Дмитро Вербинський Источник: Evening Standard
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 15:22 8
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024

Подобная смена регламента уже была на Евро-2024

Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Футбол | 24 июля 2024, 22:07 173
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку

Команда Ротаня забила после перерыва, но потом что-то пошло не по плану

ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Олимпийские игры | 25.07.2024, 04:59
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Футбол | 25.07.2024, 03:34
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Франция U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2024 U-19
Футбол | 25.07.2024, 06:31
Франция U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2024 U-19
Франция U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2024 U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 11
Футбол
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 44
Футбол
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 186
Футбол
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 8
Футбол
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
23.07.2024, 19:22 4
Футбол
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
23.07.2024, 20:01 7
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем