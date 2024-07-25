Топ-клуб АПЛ нацелился на звезду Евро-2024
Нико Уильямс заинтересовал «Арсенал»
Лондонский «Арсенал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание Evening Standard.
Также, по информации источника, «канониры» рассматривают вариант с подписанием еще одного игрока сборной Испании – полузащитника «Реал Сосьедада» Микеля Мерино.
Отмечается, что на обоих футболистов претендует и каталонская «Барселона».
В сезоне 2023/24 Нико Уильямс провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Также в активе Нико 2 гола и 1 ассист в 6 поединках победного для Испании Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом начал интересоваться «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подобная смена регламента уже была на Евро-2024
Команда Ротаня забила после перерыва, но потом что-то пошло не по плану