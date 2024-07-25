Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОНОМАРЕНКО: «Ванат и Супряга? Для меня хорошо, что есть такие конкуренты»
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 09:49 |
445
1

ПОНОМАРЕНКО: «Ванат и Супряга? Для меня хорошо, что есть такие конкуренты»

Юный нападающий «Динамо» высказался по поводу конкуренции в клубе

25 июля 2024, 09:49 |
445
1
ПОНОМАРЕНКО: «Ванат и Супряга? Для меня хорошо, что есть такие конкуренты»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Юный нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко высказался относительно конкуренции в столичном клубе на позиции форварда:

«Ванат и Супряга? У нас с ними нормальные отношения, но это футбол. Без конкуренции никто не будет прогрессировать. Поэтому для меня очень хорошо, что есть такие конкуренты. Ванат вообще стал лучшим бомбардиром. Я тоже очень хочу достичь подобного, но к этому надо еще идти, работать и стараться забивать больше.

Считаю, что для меня пока хорошо, что в нашей команде есть нападающие, которые сильнее меня, которые больше забивают. Я должен стремиться достичь такого же уровня. Футбол – это конкуренция. У них у обоих есть чему поучиться. Ванат и Супряга довольно много времени провели в Премьер-лиге, играли в еврокубках и вызывались в сборную».

Ранее Матвей Пономаренко прокомментировал волевую победу команды над Италией (3:2) в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 U-19.

По теме:
Нападающим Динамо интересовался английский клуб. Форвард мечтает про Реал
ВИДЕО. Хавбек Динамо и сборной Украины сделал себе патриотическое тату
Ярослав КАРАБИН: «Это были очень хорошие сборы»
Матвей Пономаренко Владислав Ванат Владислав Супряга Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 13:22 15
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как проходили футбольные турниры на Олимпийских играх

Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Футбол | 24 июля 2024, 22:07 173
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку

Команда Ротаня забила после перерыва, но потом что-то пошло не по плану

Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Футбол | 25.07.2024, 03:34
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Футбол | 24.07.2024, 15:29
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Игроки Реала сыграли за Кастилью против Альбасете. Что наиграл Лунин?
Футбол | 25.07.2024, 09:01
Игроки Реала сыграли за Кастилью против Альбасете. Что наиграл Лунин?
Игроки Реала сыграли за Кастилью против Альбасете. Что наиграл Лунин?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
желание есть, удар есть, осталось научится попадать по воротам
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
23.07.2024, 10:25 13
Футбол
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
23.07.2024, 18:54 13
Футбол
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
24.07.2024, 18:00 35
Олимпийские игры
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
24.07.2024, 20:14 14
Олимпийские игры
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
23.07.2024, 20:01 7
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 11
Футбол
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
23.07.2024, 11:07 1
Футбол
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем