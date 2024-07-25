ПОНОМАРЕНКО: «Ванат и Супряга? Для меня хорошо, что есть такие конкуренты»

Юный нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко высказался относительно конкуренции в столичном клубе на позиции форварда:

«Ванат и Супряга? У нас с ними нормальные отношения, но это футбол. Без конкуренции никто не будет прогрессировать. Поэтому для меня очень хорошо, что есть такие конкуренты. Ванат вообще стал лучшим бомбардиром. Я тоже очень хочу достичь подобного, но к этому надо еще идти, работать и стараться забивать больше.

Считаю, что для меня пока хорошо, что в нашей команде есть нападающие, которые сильнее меня, которые больше забивают. Я должен стремиться достичь такого же уровня. Футбол – это конкуренция. У них у обоих есть чему поучиться. Ванат и Супряга довольно много времени провели в Премьер-лиге, играли в еврокубках и вызывались в сборную».

Ранее Матвей Пономаренко прокомментировал волевую победу команды над Италией (3:2) в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 U-19.