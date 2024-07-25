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  4. Ярослав КАРАБИН: «Это были очень хорошие сборы»
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 09:29 |
98
0

Ярослав КАРАБИН: «Это были очень хорошие сборы»

Нападающий «Руха» поделился впечатлениями от летней предсезонной подготовки

25 июля 2024, 09:29 |
98
0
Ярослав КАРАБИН: «Это были очень хорошие сборы»
ФК Рух. Ярослав Карабин

Нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин поделился впечатлениями от летних сборов в Словении:

«Это были очень хорошие сборы с замечательными спаррингами против сильных соперников. Думаю, в Украине мы не нашли бы таких конкурентных оппонентов для товарищеских матчей. Все команды, против которых мы играли на сборах в Словении, очень активно прессинговали, качественно выходили из обороны в атаку, сопротивлялись. Если говорить о том, кто из соперников произвел впечатление, то, пожалуй, выделю «Осиек». Хорваты очень хорошо прессинговали, навязывали качественную борьбу, быстро и качественно выбегали в атаку.

Большая часть сборов уже прошла и я думаю, что это был самый тяжелый период. Команда имела много беговой работы, работала под физическими нагрузками. Сейчас мы уже будем готовиться к первым официальным матчам и надеюсь, что у «Руха» будет хороший старт сезона.

Да, в нападении появился еще один конкурент – Игорь Краснопир. Но это очень полезно и для игроков, и для команды в целом, ведь качественная конкуренция делает сильнее всех. Она дает возможность прогрессировать с каждым днем и не позволяет останавливаться в развитии».

Ранее о летних сборах высказался главный тренер «Руха» Виталий Пономарев.

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Ярослав Карабин Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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