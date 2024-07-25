«Такого точно не будет». Федорчук дал прогноз на 2-й матч Партизан – Динамо
Известный украинский тренер не верит в повторение разгрома
Известный украинский тренер Олег Федорчук дал прогноз на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между белградским «Партизаном» и киевским «Динамо»:
«Следует ли ожидать такой же результат, как в первом матче (6:2)? Да нет, разгрома такого точно не будет. Думаю, что все закончится результативной ничьей. Тут и время пройдет, и «Партизан» после такого фиаско должен оправиться. Если сербских болельщиков на трибунах не будет, то мой прогноз 1:1».
Матч «Партизан» – «Динамо» состоится 31 июля в 21:00 по киевскому времени на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия).
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