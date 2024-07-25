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  4. «Такого точно не будет». Федорчук дал прогноз на 2-й матч Партизан – Динамо
Лига чемпионов
25 июля 2024, 09:15 |
829
4

«Такого точно не будет». Федорчук дал прогноз на 2-й матч Партизан – Динамо

Известный украинский тренер не верит в повторение разгрома

25 июля 2024, 09:15 |
829
4
«Такого точно не будет». Федорчук дал прогноз на 2-й матч Партизан – Динамо
Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук дал прогноз на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между белградским «Партизаном» и киевским «Динамо»:

«Следует ли ожидать такой же результат, как в первом матче (6:2)? Да нет, разгрома такого точно не будет. Думаю, что все закончится результативной ничьей. Тут и время пройдет, и «Партизан» после такого фиаско должен оправиться. Если сербских болельщиков на трибунах не будет, то мой прогноз 1:1».

Матч «Партизан» – «Динамо» состоится 31 июля в 21:00 по киевскому времени на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия).

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Олег Федорчук Партизан - Динамо Партизан Белград Динамо Киев Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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Prunus armeniaca
Там будет жара +32 и  очень горячо вокруг стадиона.
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0
Liverpool-FС
Точно, точно? Звідки така впевненість? Навіщо говороти того чого не знаєш? Вилами по воді
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-1
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