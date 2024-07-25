Житомирское «Полесье» – это третий клуб в истории Украинской Премьер-лиги, квалифицировавшийся в еврокубки в дебютном сезоне.

Если не учитывать первый чемпионат Украины, когда все клубы были дебютантами, то раньше после дебюта в УПЛ получали путевки в еврокубки всего два клуба.

Такого же успеха, как «Полесье» (2023/24), достигли полтавская «Ворскла» в сезоне 1996/97 и «Колос» из Ковалевки в сезоне 2019/20.

Житомирское «Полесье» в Любляне, столице Словении, сыграет исторический матч. 25 июля команда Имада Ашура будет дебютировать в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Полесье» проведет игру с «Олимпией».

Полесье – третья команда в истории УПЛ, которая сразу же вышла в еврокубки