Полесье – третья команда в истории УПЛ, которая сразу же вышла в еврокубки
В дебютном сезоне это сделали также «Ворскла» (1996/97) и «Колос» (2019/20)
Житомирское «Полесье» – это третий клуб в истории Украинской Премьер-лиги, квалифицировавшийся в еврокубки в дебютном сезоне.
Если не учитывать первый чемпионат Украины, когда все клубы были дебютантами, то раньше после дебюта в УПЛ получали путевки в еврокубки всего два клуба.
Такого же успеха, как «Полесье» (2023/24), достигли полтавская «Ворскла» в сезоне 1996/97 и «Колос» из Ковалевки в сезоне 2019/20.
Житомирское «Полесье» в Любляне, столице Словении, сыграет исторический матч. 25 июля команда Имада Ашура будет дебютировать в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Полесье» проведет игру с «Олимпией».
Полесье – третья команда в истории УПЛ, которая сразу же вышла в еврокубки
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