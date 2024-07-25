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Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 03:01 | Обновлено 25 июля 2024, 03:23
28
0

Полесье – третья команда в истории УПЛ, которая сразу же вышла в еврокубки

В дебютном сезоне это сделали также «Ворскла» (1996/97) и «Колос» (2019/20)

25 июля 2024, 03:01 | Обновлено 25 июля 2024, 03:23
28
0
Полесье – третья команда в истории УПЛ, которая сразу же вышла в еврокубки
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» – это третий клуб в истории Украинской Премьер-лиги, квалифицировавшийся в еврокубки в дебютном сезоне.

Если не учитывать первый чемпионат Украины, когда все клубы были дебютантами, то раньше после дебюта в УПЛ получали путевки в еврокубки всего два клуба.

Такого же успеха, как «Полесье» (2023/24), достигли полтавская «Ворскла» в сезоне 1996/97 и «Колос» из Ковалевки в сезоне 2019/20.

Житомирское «Полесье» в Любляне, столице Словении, сыграет исторический матч. 25 июля команда Имада Ашура будет дебютировать в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Полесье» проведет игру с «Олимпией».

Полесье – третья команда в истории УПЛ, которая сразу же вышла в еврокубки

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Николай Степанюк Источник: ФК Полесье
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