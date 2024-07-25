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  4. Сергей ЧОБОТЕНКО: «Олимпия - это нестандартная команда»
Лига конференций
25 июля 2024, 02:54 |
28
0

Сергей ЧОБОТЕНКО: «Олимпия - это нестандартная команда»

Защитник житомирского «Полесья» поделился ожиданиями перед игрой словенского клуба

25 июля 2024, 02:54 |
28
0
Сергей ЧОБОТЕНКО: «Олимпия - это нестандартная команда»
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко поделился ожиданиями перед игрой против «Олимпии».

Сергей, что бросается в глаза при первом взгляде на матчи против «Олимпии», чем они особенны с точки зрения футболиста?

– Хорошая команда, с хорошей историей. Могу сказать, что «Олимпия» - это нестандартная команда, где играют по особенной схеме, насыщают очень атакующую свою линию, используют фланги. Мы все о них знаем в деталях, поэтому карты раскрывать не будем больше.

«Полесье» уже проводило официальные матчи в этом сезоне, в отличие от «Олимпии». Будет ли это преимуществом для словенцев?

– Не знаю, один матч они провели - это не такой уж и гандикап. Думаю, что мы не будем как-то сильно отличаться.

«Полесье» на этот матч поехало в новых официальных костюмах. Было ли вам удобно и как это повлияло на атмосферу команды и настроение?

– Да, немного добавили итальянского стиля такого, поэтому получился интересный эксперимент со стороны нашего руководства. Они предложили нам эти костюмы, поэтому мы стараемся выделяться не только на поле, но и вне поля. Было удобно, нам повезло, что было прохладно, поэтому всем было комфортно.

25 июля на стадионе «Стожице» в столице Словении Любляне «Полесье» проведет исторический поединок – дебютный матч в еврокубках.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Полесье
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