ВИДЕО. Забил джокер. Украина U-23 пропустила второй гол от Ирака U-23

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

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Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Команда Ирана вышла вперед (2:1). Али Джассим вышел на замену и забил дальним ударом на 75-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23

ГОЛ! 2:1. Али Джассим, 75 мин.