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Футбол
24 июля 2024, 21:41 | Обновлено 24 июля 2024, 21:45
1204
6

ВИДЕО. Забил джокер. Украина U-23 пропустила второй гол от Ирака U-23

Али Джассим вышел на замену и забил дальним ударом на 75-й минуте

24 июля 2024, 21:41 | Обновлено 24 июля 2024, 21:45
1204
6
ВИДЕО. Забил джокер. Украина U-23 пропустила второй гол от Ирака U-23
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Команда Ирана вышла вперед (2:1). Али Джассим вышел на замену и забил дальним ударом на 75-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23

ГОЛ! 2:1. Али Джассим, 75 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Xzibit11
Это ужас, безхребетные, пробежать лишние 10 метров никто не хочет, трупы
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+3
nick07
Чергова "вершина" ротаня - це капець, дути іракцям? Країні яка вже стільки років у війні? 
Хлопці звісно молодці, все як у класика "побачити Париж і померти", правда вмирати чи навіть намагатись грати навіщо? Досить того що Париж побачать
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+1
Yeger
Фарбовані під@раси.
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+1
zzg77
Приплыли?
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+1
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vivas057
Обісрались не гірше за головну збірну. Піжони. 
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0
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