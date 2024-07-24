Футбол24 июля 2024, 21:41 | Обновлено 24 июля 2024, 21:45
1204
6
ВИДЕО. Забил джокер. Украина U-23 пропустила второй гол от Ирака U-23
Али Джассим вышел на замену и забил дальним ударом на 75-й минуте
24 июля 2024, 21:41 | Обновлено 24 июля 2024, 21:45
1204
6
24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».
Команда Ирана вышла вперед (2:1). Али Джассим вышел на замену и забил дальним ударом на 75-й минуте.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23
ГОЛ! 2:1. Али Джассим, 75 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 21:29 1
Айман Хуссейн реализовал удар с 11-метровой отметки на 57-й минуте
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 20:14 12
Странный старт футбольного турнира на Олимпиаде
Олимпийские игры | 24.07.2024, 18:00
Футбол | 24.07.2024, 01:45
Олимпийские игры | 24.07.2024, 13:22
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.07.2024, 20:01 7
23.07.2024, 23:11 28
22.07.2024, 20:01 53
23.07.2024, 23:59 10
22.07.2024, 22:59 7
24.07.2024, 01:59 44
23.07.2024, 16:00 20
24.07.2024, 11:25
Хлопці звісно молодці, все як у класика "побачити Париж і померти", правда вмирати чи навіть намагатись грати навіщо? Досить того що Париж побачать