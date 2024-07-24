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Футбол
24 июля 2024, 21:21 | Обновлено 24 июля 2024, 21:27
269
0

Рубчинский забил первый исторический гол Украины на Олимпиаде

Хавбек забил мяч в ворота Ирака

24 июля 2024, 21:21 | Обновлено 24 июля 2024, 21:27
269
0
Рубчинский забил первый исторический гол Украины на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

В матче первого тура олимпийского турнира гол в составе олимпийской сборной Украины забил полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский. Игрок оформил мяч в ворота Ирака на 53-й минуте (1:0).

Это исторический первый гол футбольной сборной Украины на Олимпийских Играх.

Команда Руслана Ротаня год назад стала первой, кто в истории Украины оформил выход на олимпийский футбольный турнир.

Правда, уже через несколько минут соперник сравнял счет голом с пенальти.

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Валентин Рубчинский Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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