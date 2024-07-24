Футбол24 июля 2024, 21:21 | Обновлено 24 июля 2024, 21:27
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Рубчинский забил первый исторический гол Украины на Олимпиаде
Хавбек забил мяч в ворота Ирака
24 июля 2024, 21:21 | Обновлено 24 июля 2024, 21:27
269
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В матче первого тура олимпийского турнира гол в составе олимпийской сборной Украины забил полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский. Игрок оформил мяч в ворота Ирака на 53-й минуте (1:0).
Это исторический первый гол футбольной сборной Украины на Олимпийских Играх.
Команда Руслана Ротаня год назад стала первой, кто в истории Украины оформил выход на олимпийский футбольный турнир.
Правда, уже через несколько минут соперник сравнял счет голом с пенальти.
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