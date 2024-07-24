Рубчинский забил первый исторический гол Украины на Олимпиаде

В матче первого тура олимпийского турнира гол в составе олимпийской сборной Украины забил полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский. Игрок оформил мяч в ворота Ирака на 53-й минуте (1:0).

Это исторический первый гол футбольной сборной Украины на Олимпийских Играх.

Команда Руслана Ротаня год назад стала первой, кто в истории Украины оформил выход на олимпийский футбольный турнир.

Правда, уже через несколько минут соперник сравнял счет голом с пенальти.