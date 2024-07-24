Другие новости24 июля 2024, 22:01 |
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ФОТО. Ракета россиян разрушила дом бывшего спонсора Свитолиной в Харькове
Юрий Сапронов поделился снимками после прилета КАБ
24 июля 2024, 22:01 |
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В Харькове от прямого попадания КАБ (авиационная бомба) был разрушен дом бизнесмена, волонтера и бывшего спонсора украинской теннисистки Элины Свитолиной Юрия Сапронова.
«Все ок. Все живы. Есть легко раненые. Спасибо за звонки и слова поддержки... Разрушений много.
Очень. Это мой дом. Прямое попадание в Q8 во двор. Ищу кошек. 5 из 6 нашел.
Х** вам, а не я, г****ы. Я здесь. Харьков – это мой дом. Я не уеду», – написал Юрий Сапронов в Facebook.
ФОТО. Ракета россиян разрушила дом бывшего спонсора Свитолиной в Харькове
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