Тренер Полесья дал комментарий перед историческим еврокубковым матчем

Наставник «Полесья» Имад Ашур ответил на вопросы журналистов перед матчем квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии». Для житомирской команды это первый еврокубковый матч в истории.

Игра пройдет 25 июля, начало в 20:00.

– Как вообще настроение перед столь важным историческим поединком?

– Исторический поединок, историческое настроение, волшебное. Очень был интересный, непредсказуемый, со сложностями, но нормальными для любого процесса в период подготовки. Вышли на заключительную неделю перед стартом. В хорошем настроении, с огромным желанием создать нечто историческое.

– Насколько вы довольны адаптацией новичков, все ли из них работают с командой и нет у кого-то повреждений?

– Насколько известно, у нас один из новичков, а именно Даниил Бескоровайный получил повреждение, еще достаточно давно. Клуб объявлял достаточное количество состоявшихся в последнее время трансферов, достаточно большое количество новичков сейчас тренируются с группой, на сегодняшний день перед заключительной тренировкой все здоровы.

– В команде много изменений. Какого результата ожидаете в первых поединках обновленного «Полесья».

– Завтра я рассчитываю на то, что ни для кого не будет ничего существовать на эти полтора часа матча и финишной прямой подготовки перед матчем. Соответственно, мы все это делаем для того, чтобы достигать максимального результата в каждой игре. Уже игра расставит все по местам, потому что мы очень хотим себе понять, на каком этапе мы находимся сейчас, и только игра на это может дать ответ. Но, безусловно, мы готовимся.

– Имад, какими критериями вы руководствуетесь по выбору стартового состава и как планируете адаптировать стратегию команд к Европейским соревнованиям, в частности, в матчах против «Олимпии»?

– Для меня всегда был очень важный процесс подготовки, а именно тренировки. Когда мы готовимся к какому-нибудь событию, мы должны понимать, какой путь мы прошли к этому. Соответственно каждый из игроков, желающих получить возможность принять участие в «спектакле», должен ежедневно, как профессионал, отдаваться полностью на тренировках. Это мое личное убеждение и я требую от каждого, кто работает и помогает игрокам развиваться и от себя тоже. Поэтому тренировочный процесс, который является контролируемым и ежедневным – это ключевой фактор того, как мы выбираем основной состав, кроме особенностей возможного соперника, кроме особенностей графика. Поэтому для меня этот процесс он всегда был таким и всегда будет.

– Имад, в каком состоянии находится Бени Макуана? Когда можно ожидать его возвращения?

– Он сейчас находится в Украине, восстанавливается и мы ждем окончательного заключения от медицинского штаба в ближайшее время, чтобы получить более подробную информацию. Предварительно была информация, которую, мне кажется, объявляли, о сентябре, но хотелось бы верить, что это будет гораздо раньше. Пока показатели очень положительные. Ждем в ближайшее время, как только мы будем окончательно иметь ответ, я думаю, мы его сможем объявить без всяких препятствий.