Тренер Украины U-19 поделился ожиданиями от полуфинала Евро с Францией

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко оценил предстоящий полуфинал юношеского Евро-2024 против Франции U-19. Игра пройдет 25 июля, начало в 21:00.

«Все хорошо, все готовы сыграть в полуфинале. К счастью, травмированных в команде нет. Есть уставшие, но травмированных нет, и это хороший знак. Что касается дисквалифицированных игроков, то это очень тяжело, что три футболиста пропускают матч, но у нас есть хорошие исполнители, которые их заменят. Все готовы брать на себя ответственность, все мотивированы и хотят играть. Со стартовым составом мы определимся уже завтра.

Франция – очень достойный соперник, очень индивидуально сильные футболисты, играющие с высокой интенсивностью. Мы должны быть готовы к высоким скоростям. Важно не проиграть единоборства один в один. У них может не быть наигранных комбинаций или паттернов, но у них очень легко проходят атаки через центр за счет индивидуального мастерства игроков. Мы должны быть постоянно готовы подстраховывать своего партнера.

У Франции очень сильная группа атаки: нападающие, быстрые вингеры. И тренеры их меняют. Мне кажется, там нет основных игроков как таковых – они все высокого уровня. Ребята играют по 45—55 минут, один меняет другого, потому они и не устали. Очень качественные центральные полузащитники – Бенама, Атангана.

Между полуфиналами всего несколько часов. Так что если в первом будет еще дополнительное время, то мы приедем и будем подгонять итальянцев и испанцев, чтобы заканчивали быстрее. Но уверен, что с полем все будет хорошо, потому что это гибридное покрытие: на 70% искусственные волокна, на 30% трава. Поэтому оно восстанавливается очень быстро, и мы будем играть на качественном газоне», — отметил Михаиленко.