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  4. Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24
Теннис
24 июля 2024, 19:48 |
389
0

Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24

На жеребьевке также будут присутствовать Маррей, Вавринка, Надаль и Кербер

24 июля 2024, 19:48 |
389
0
Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в жеребьевке олимпийского теннисного турнира 2024, который пройдет на кортах Ролан Гаррос, Париж.

Вместе с Элиной на жеребьевке будут присутствовать Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Анжелик Кербер.

Жеребьевка состоится завтра, 25 июля, в 12:00 по Киеву. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

От Украины в Париже, помимо Элины, также сыграют Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

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Стэн Вавринка Элина Свитолина Рафаэль Надаль Анжелик Кербер Энди Маррей теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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