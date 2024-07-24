Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24

Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в жеребьевке олимпийского теннисного турнира 2024, который пройдет на кортах Ролан Гаррос, Париж.

Вместе с Элиной на жеребьевке будут присутствовать Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Анжелик Кербер.

Жеребьевка состоится завтра, 25 июля, в 12:00 по Киеву. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

От Украины в Париже, помимо Элины, также сыграют Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок.