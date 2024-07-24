Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24
На жеребьевке также будут присутствовать Маррей, Вавринка, Надаль и Кербер
Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в жеребьевке олимпийского теннисного турнира 2024, который пройдет на кортах Ролан Гаррос, Париж.
Вместе с Элиной на жеребьевке будут присутствовать Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Анжелик Кербер.
Жеребьевка состоится завтра, 25 июля, в 12:00 по Киеву. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.
От Украины в Париже, помимо Элины, также сыграют Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
Il sorteggio dei tabelloni si svolgerà domani alle 11. Saranno presenti Andy Murray, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Elina Svitolina e Angelique Kerber#Paris2024 pic.twitter.com/u5nzIBkSHs— Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) July 24, 2024
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