Украина. Премьер лига24 июля 2024, 19:31 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали перспективного хавбека Днепра-1
Иван Чабан получил контракт во Львове
24 июля 2024, 19:31 |
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«Карпаты» объявили о подписании контракта с полузащитником Иваном Чабаном. О сроке договора с 18-летним опорным хавбеком информации нет.
Ранее Чабан выступал в структуре «Днепра-1». С 16 лет тренировался с первой командой, а также попадал в заявку на матчи УПЛ, однако пока не дебютировал.
«Днепр-1», который снялся с чемпионата из-за финансовых проблем, потерял множество игроков. В «Карпаты» ранее перешли Владимир Адамюк, Денис Мирошниченко и Максим Мельниченко.
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