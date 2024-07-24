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Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 19:31 |
1082
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали перспективного хавбека Днепра-1

Иван Чабан получил контракт во Львове

24 июля 2024, 19:31 |
1082
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали перспективного хавбека Днепра-1
ФК Карпаты. Иван Чабан

«Карпаты» объявили о подписании контракта с полузащитником Иваном Чабаном. О сроке договора с 18-летним опорным хавбеком информации нет.

Ранее Чабан выступал в структуре «Днепра-1». С 16 лет тренировался с первой командой, а также попадал в заявку на матчи УПЛ, однако пока не дебютировал.

«Днепр-1», который снялся с чемпионата из-за финансовых проблем, потерял множество игроков. В «Карпаты» ранее перешли Владимир Адамюк, Денис Мирошниченко и Максим Мельниченко.

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Карпаты Львов Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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