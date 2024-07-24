ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали перспективного хавбека Днепра-1

«Карпаты» объявили о подписании контракта с полузащитником Иваном Чабаном. О сроке договора с 18-летним опорным хавбеком информации нет.

Ранее Чабан выступал в структуре «Днепра-1». С 16 лет тренировался с первой командой, а также попадал в заявку на матчи УПЛ, однако пока не дебютировал.

«Днепр-1», который снялся с чемпионата из-за финансовых проблем, потерял множество игроков. В «Карпаты» ранее перешли Владимир Адамюк, Денис Мирошниченко и Максим Мельниченко.