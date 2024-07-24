В Испании уверены, что Довбик – игрок Атлетико. Жирона уже считает деньги
В Испании не сомневаются, что Артем станет игроком мадридской команды
По информации ведущих испанских ресурсов Marca и AS, украинский форвард Артем Довбик на 100% станет игроком «Атлетико». Журналисты уверены, что трансфер неизбежен.
Отметим, что сегодня появилась информация от украинских источников о том, что у нападающего появились варианты в другом топ-чемпионате.
Тем не менее в Испании уверены в трансфере, а руководство «Жироны» уже подсчитывает деньги за рекордный трансфер в своей истории.
Сообщается, что спортивный директор Кике Карсель, зная, что клуб получит деньги за Довбика, начал активную работу по подписанию нового центрального нападающего.
Артем подпишет контракт на 5 лет с опцией продления еще на один сезон.
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