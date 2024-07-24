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  4. В Испании уверены, что Довбик – игрок Атлетико. Жирона уже считает деньги
Испания
24 июля 2024, 17:28 |
1247
4

В Испании уверены, что Довбик – игрок Атлетико. Жирона уже считает деньги

В Испании не сомневаются, что Артем станет игроком мадридской команды

24 июля 2024, 17:28 |
1247
4
В Испании уверены, что Довбик – игрок Атлетико. Жирона уже считает деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации ведущих испанских ресурсов Marca и AS, украинский форвард Артем Довбик на 100% станет игроком «Атлетико». Журналисты уверены, что трансфер неизбежен.

Отметим, что сегодня появилась информация от украинских источников о том, что у нападающего появились варианты в другом топ-чемпионате.

Тем не менее в Испании уверены в трансфере, а руководство «Жироны» уже подсчитывает деньги за рекордный трансфер в своей истории.

Сообщается, что спортивный директор Кике Карсель, зная, что клуб получит деньги за Довбика, начал активную работу по подписанию нового центрального нападающего.

Артем подпишет контракт на 5 лет с опцией продления еще на один сезон.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 4
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Dfs2262ar
Боже мій! Коли вже той ринок трансферний закриється?! Хоч цього брєда не буди в такій кількості!
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+2
Alehandro
А в СпиртЮА впевнені, що ще постів 15-20 на цю тему встигнуть нагівнячити
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0
OKs100
Пусть подписывают Ваната. 25-30 миллионов должно впритык хватить.
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0
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