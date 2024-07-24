Клуб из Кувейта провел контрольный матч против несуществующей команды

Необычный случай произошел с один из сильнейших футбольных клубов Кувейта, «Казмой». Они провели товарищеский матч против несуществующей команды-соперника.

«Казма» договорилась о контрольном матче против египетского клуба «TE Beni Suef» и одержала разгромную победу – 7:1. Однако оказалось, что для организации матча они позвонили не тому агенту.

Мужчина, узнав, какую сумму он получит за услуги посредника, собрал команду из аматоров, пообещав им часть денег за матч. Афера раскрылась лишь после того, как «TE Beni Suef» сообщил у себя в соцсетях о том, что никакого матча с «Казмой» они не играли.