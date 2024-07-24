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  4. Коротко, но точно. Вербич прокомментировал результат матча против Партизана
Лига чемпионов
24 июля 2024, 16:10 | Обновлено 24 июля 2024, 16:11
2137
3

Коротко, но точно. Вербич прокомментировал результат матча против Партизана

Киевское «Динамо» разгромило сербов со счетом 6:2

24 июля 2024, 16:10 | Обновлено 24 июля 2024, 16:11
2137
3
Коротко, но точно. Вербич прокомментировал результат матча против Партизана
ФК Динамо. Беньямин Вербич

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич коротко прокомментировал победу над «Партизаном»:

– Ну, что ж. Не 2:0, но тоже неплохо. Поздравляю с победой «Динамо»!

– Вообще прекрасно.

Перед матчем словенский футболист прогнозировал победу киевлян со счётом 2:0.

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» и «Партизан». Поединок прошёл на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу украинского коллектива.

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Динамо Киев Партизан Белград Беньямин Вербич Динамо - Партизан Лига чемпионов
Алексей Тиньков Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
Вербіч - наш!! Динамівець. Навіть після початку повномасштабного вторгнення русні, не втік з Динамо Київ. Потім розійшлися по-дружньому, без скандалів. Так само, як із Кендзьорою
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+1
Prunus armeniaca
А что Леоненко с Алиевым сказали?
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0
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