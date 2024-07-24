Коротко, но точно. Вербич прокомментировал результат матча против Партизана

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич коротко прокомментировал победу над «Партизаном»:

– Ну, что ж. Не 2:0, но тоже неплохо. Поздравляю с победой «Динамо»!

– Вообще прекрасно.

Перед матчем словенский футболист прогнозировал победу киевлян со счётом 2:0.

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» и «Партизан». Поединок прошёл на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу украинского коллектива.