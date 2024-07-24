Лига чемпионов24 июля 2024, 16:10 | Обновлено 24 июля 2024, 16:11
2137
3
Коротко, но точно. Вербич прокомментировал результат матча против Партизана
Киевское «Динамо» разгромило сербов со счетом 6:2
24 июля 2024, 16:10 | Обновлено 24 июля 2024, 16:11
2137
3
Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич коротко прокомментировал победу над «Партизаном»:
– Ну, что ж. Не 2:0, но тоже неплохо. Поздравляю с победой «Динамо»!
– Вообще прекрасно.
Перед матчем словенский футболист прогнозировал победу киевлян со счётом 2:0.
23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» и «Партизан». Поединок прошёл на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу украинского коллектива.
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Комментарии 3
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Вербіч - наш!! Динамівець. Навіть після початку повномасштабного вторгнення русні, не втік з Динамо Київ. Потім розійшлися по-дружньому, без скандалів. Так само, як із Кендзьорою
А что Леоненко с Алиевым сказали?
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