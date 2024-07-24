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WTA
24 июля 2024, 08:35 | Обновлено 24 июля 2024, 09:43
110
0

Теннисистка 2008 года рождения впервые вышла в 1/4 финала на турнире WTA

Лаура Самсон обыграла 38-ю ракетку мира в Праге

24 июля 2024, 08:35 | Обновлено 24 июля 2024, 09:43
110
0
Теннисистка 2008 года рождения впервые вышла в 1/4 финала на турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Самсон

16-летняя чешская теннисистка Лаура Самсон во втором круге грунтового турнира WTA 250 в Праге обыграла 38-ю ракетку мира Катерину Синякову – 1:6, 7:5, 6:3.

Самсон на этом турнире стала первой теннисисткой 2008 года рождения, выигравшей матч на уровне WTA-тура и вышедшей в четвертьфинал соревнований такой категории. Также это первая победа Лауры над соперницей из топ-50.

В 1/4 финала Самсон сразится против Оксаны Селехметьевой, а в полуфинале может вийти на украинку Ангелину Калинину, если они обе выиграют следующие матчи.

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WTA Прага
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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