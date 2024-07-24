Ангелина Калинина – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Праге
24 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).
В 1/4 финала украинка сразится против Магдалены Френх из Польши (№57 WTA). Встреча начнется 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 11:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Оксаны Селехметьевой (№248 WTA) или Лауры Самсон (№634 WTA).
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