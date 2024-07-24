Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 июля 2024, 08:30 | Обновлено 24 июля 2024, 09:44
219
0

Ангелина Калинина – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Праге

24 июля 2024, 08:30 | Обновлено 24 июля 2024, 09:44
219
0
Ангелина Калинина – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

24 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В 1/4 финала украинка сразится против Магдалены Френх из Польши (№57 WTA). Встреча начнется 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Оксаны Селехметьевой (№248 WTA) или Лауры Самсон (№634 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Теннисистка 2008 года рождения впервые вышла в 1/4 финала на турнире WTA
Калинина пробилась в 1/4 финала на турнире WTA в Праге
Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Прага Ангелина Калинина смотреть онлайн Магдалена Френх
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболева проиграла уроженке Киева на турнире в Чехии
Теннис | 22 июля 2024, 19:25 5
Соболева проиграла уроженке Киева на турнире в Чехии
Соболева проиграла уроженке Киева на турнире в Чехии

Анастасия в двух сетах уступила Еве Лис

Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Футбол | 24 июля 2024, 01:45 2
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»

Александар Станоевич провел пресс-конференцию после фиаско в 1-м матче Q2 ЛЧ 2024/25

В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
Футбол | 23.07.2024, 23:11
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Футбол | 23.07.2024, 20:01
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Олимпийские игры | 23.07.2024, 16:00
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
23.07.2024, 10:25 11
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 9
Футбол
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 158
Футбол
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
23.07.2024, 23:25 36
Футбол
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
22.07.2024, 22:59 7
Футбол
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
23.07.2024, 19:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем