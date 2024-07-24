Футбольный турнир Олимпиады-2024 будут судить смешанные бригады арбитров

Матчи футбольного турнира Олимпийских игр 2024 в Париже будут судить смешанные бригады арбитров – мужчины вместе с женщинами.

Нововведение коснется как мужского, так и женского турниров, которые, напомним, возьмут старт сегодня, в среду 24 июля.

Так, среди прочего, матч 1-го тура мужского турнира между сборными Франции и США обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом, а резервным арбитром назначена Анахи Фернандес из Уругвая.

А в четверг, 25 июля, на матче женских сборных Франция – Колумбия ассистентом ВАР будет работать представитель Ямайки Данеон Парчмент.