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Футбол
24 июля 2024, 07:34 | Обновлено 24 июля 2024, 08:00
278
0

Футбольный турнир Олимпиады-2024 будут судить смешанные бригады арбитров

Нововведение будет действовать с первого тура

24 июля 2024, 07:34 | Обновлено 24 июля 2024, 08:00
278
0
Футбольный турнир Олимпиады-2024 будут судить смешанные бригады арбитров
ФИФА

Матчи футбольного турнира Олимпийских игр 2024 в Париже будут судить смешанные бригады арбитров – мужчины вместе с женщинами.

Нововведение коснется как мужского, так и женского турниров, которые, напомним, возьмут старт сегодня, в среду 24 июля.

Так, среди прочего, матч 1-го тура мужского турнира между сборными Франции и США обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом, а резервным арбитром назначена Анахи Фернандес из Уругвая.

А в четверг, 25 июля, на матче женских сборных Франция – Колумбия ассистентом ВАР будет работать представитель Ямайки Данеон Парчмент.

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Олимпийские игры 2024 судьи (арбитры)
Юрій Остроумов Источник
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