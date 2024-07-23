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Товарищеские матчи
Оболонь
23.07.2024 17:00 – FT 2 : 1
Чернигов
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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 23:29 | Обновлено 23 июля 2024, 23:38
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0

Оболонь обыграла Чернигов в летнем спарринге

Состоялся очередной товарищеский матч украинских команд в межсезонье

23 июля 2024, 23:29 | Обновлено 23 июля 2024, 23:38
80
0
Оболонь обыграла Чернигов в летнем спарринге
ФК Облолонь

23 июля состоялся очередной товарищеский матч украинских команд в летнее межсезонье.

Оболонь в домашнем спарринге обыграла со счетом Чернигов со счетом 2:1.

На второй минуте Андрей Порохня вывел тигров вперед, однако пивовары мгновенно отыгрались усилиями Ростислава Таранухи.

Первая половина матча была завершена вничью, а во втором тайме команда Валерия Иващенко сумела забить второй раз – отметился Олег Вишневский.

Товарищеский матч

23 июля. Буча. УТБ Оболонь

17:00. Оболонь (Киев) – Чернигов – 2:1

Голы: Ростислав Тарануха, 5, Олег Вишневский, 81 – Андрей Порохня, 2

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Чернигов Ростислав Тарануха Олег Вишневский
Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
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