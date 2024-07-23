Оболонь обыграла Чернигов в летнем спарринге
Состоялся очередной товарищеский матч украинских команд в межсезонье
23 июля состоялся очередной товарищеский матч украинских команд в летнее межсезонье.
Оболонь в домашнем спарринге обыграла со счетом Чернигов со счетом 2:1.
На второй минуте Андрей Порохня вывел тигров вперед, однако пивовары мгновенно отыгрались усилиями Ростислава Таранухи.
Первая половина матча была завершена вничью, а во втором тайме команда Валерия Иващенко сумела забить второй раз – отметился Олег Вишневский.
Товарищеский матч
23 июля. Буча. УТБ Оболонь
17:00. Оболонь (Киев) – Чернигов – 2:1
Голы: Ростислав Тарануха, 5, Олег Вишневский, 81 – Андрей Порохня, 2
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