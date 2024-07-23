Оболонь обыграла Чернигов в летнем спарринге

23 июля состоялся очередной товарищеский матч украинских команд в летнее межсезонье.

Оболонь в домашнем спарринге обыграла со счетом Чернигов со счетом 2:1.

На второй минуте Андрей Порохня вывел тигров вперед, однако пивовары мгновенно отыгрались усилиями Ростислава Таранухи.

Первая половина матча была завершена вничью, а во втором тайме команда Валерия Иващенко сумела забить второй раз – отметился Олег Вишневский.

Товарищеский матч

23 июля. Буча. УТБ Оболонь

17:00. Оболонь (Киев) – Чернигов – 2:1

Голы: Ростислав Тарануха, 5, Олег Вишневский, 81 – Андрей Порохня, 2