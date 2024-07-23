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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 23:17 | Обновлено 23 июля 2024, 23:24
147
0

ЛНЗ и Ингулец разошлись миром в товарищеском матче

В летнем спарринге голов забито не было

23 июля 2024, 23:17 | Обновлено 23 июля 2024, 23:24
147
0
ЛНЗ и Ингулец разошлись миром в товарищеском матче
ФК ЛНЗ

23 июля состоялся очередной товарищеский матч украинских команд в летнее межсезонье.

В спарринге сошлись ЛНЗ и Ингулец. Игра в Черкассах закончилась со счётом 0:0.

Следующую игру команда ЛНЗ сыграет на выезде 26 июля против Колоса из Ковалевки.

Товарищеский матч

23 июля. Черкассы

17:00. ЛНЗ (Черкассы) – Ингулец (Петрово) – 0:0

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко – Яшари, Бар (Ангелов, 67), Тилль, Олейник (Эйнел, 67), Наумец (Пасич, 77) – Ассинор

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Николай Степанюк Источник: ФК ЛНЗ
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