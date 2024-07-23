ЛНЗ и Ингулец разошлись миром в товарищеском матче

23 июля состоялся очередной товарищеский матч украинских команд в летнее межсезонье.

В спарринге сошлись ЛНЗ и Ингулец. Игра в Черкассах закончилась со счётом 0:0.

Следующую игру команда ЛНЗ сыграет на выезде 26 июля против Колоса из Ковалевки.

Товарищеский матч

23 июля. Черкассы

17:00. ЛНЗ (Черкассы) – Ингулец (Петрово) – 0:0

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко – Яшари, Бар (Ангелов, 67), Тилль, Олейник (Эйнел, 67), Наумец (Пасич, 77) – Ассинор