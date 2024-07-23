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Испания
23 июля 2024, 22:55 | Обновлено 23 июля 2024, 23:42
3324
0

Трансфер Довбика в Атлетико мог сорваться? Известна причина

Клубы долгое время не могли прийти к согласию насчет цены украинца

23 июля 2024, 22:55 | Обновлено 23 июля 2024, 23:42
3324
0
Трансфер Довбика в Атлетико мог сорваться? Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Трансфер Артема Довбика в мадридский «Атлетико» мог сорваться из-за недопонимания между клубами.

По информации Mundo Deportivo, «Атлетико» долго колебался относительно суммы трансфера в 40 миллионов евро (35 миллионов фиксированной суммы и 5 миллионов бонусов), но в итоге согласился на условия «Жироны».

После ухода Альваро Мораты в «Милан» и травмы Мемфиса Депая руководство «Атлетико» решило ускорить переговоры, чтобы избежать риска потери игрока в пользу других претендентов.

Ожидается, что Довбик присоединится к новой команде в ближайшее время, чтобы успеть пройти большую часть предсезонной подготовки.

В прошедшем сезоне Довбик провел за «Жирону» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает украинца стоимостью €35 млн.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Алексей Тиньков Источник: Mundo Deportivo
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