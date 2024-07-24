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Испания
24 июля 2024, 01:17 |
157
0

Реал установил исторический рекорд по доходам за сезон. Сколько заработали?

Королевский клуб стал первым в мире футбола, прибыль которого составила более 1 млрд евро

24 июля 2024, 01:17 |
157
0
Реал установил исторический рекорд по доходам за сезон. Сколько заработали?
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский футбольный клуб «Реал» установил исторический рекорд по доходам за сезон.

За кампанию 2023/24 «сливочные» заработали более 1 миллиарда евро – €1,073 млрд. Ранее такое никому не удавалось в мире футбола.

В сравнении, за сезоне 2022/23 прибыль Флорентино Переса и компании составила €843 млн.

В прошлой кампании подопечные Карло Анчелотти выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов. В составе сливочных выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

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Реал Мадрид призовые Флорентино Перес Андрей Лунин рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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