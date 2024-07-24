Реал установил исторический рекорд по доходам за сезон. Сколько заработали?

Мадридский футбольный клуб «Реал» установил исторический рекорд по доходам за сезон.

За кампанию 2023/24 «сливочные» заработали более 1 миллиарда евро – €1,073 млрд. Ранее такое никому не удавалось в мире футбола.

В сравнении, за сезоне 2022/23 прибыль Флорентино Переса и компании составила €843 млн.

В прошлой кампании подопечные Карло Анчелотти выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов. В составе сливочных выступает украинский голкипер Андрей Лунин.