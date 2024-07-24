Реал установил исторический рекорд по доходам за сезон. Сколько заработали?
Королевский клуб стал первым в мире футбола, прибыль которого составила более 1 млрд евро
Мадридский футбольный клуб «Реал» установил исторический рекорд по доходам за сезон.
За кампанию 2023/24 «сливочные» заработали более 1 миллиарда евро – €1,073 млрд. Ранее такое никому не удавалось в мире футбола.
В сравнении, за сезоне 2022/23 прибыль Флорентино Переса и компании составила €843 млн.
В прошлой кампании подопечные Карло Анчелотти выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов. В составе сливочных выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
📈 EL REAL MADRID SE CONVIERTE EN EL PRIMER CLUB DE FÚTBOL EN SUPERAR LOS MIL MILLONES DE EUROS EN INGRESOS.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Динамо» оценил разгром над «Партизаном»
Отправить сербов туда, где они уже были: к рашистам на спарринги