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Лига чемпионов
23 июля 2024, 21:45 | Обновлено 23 июля 2024, 21:47
397
0

Шапаренко забил первый гол Динамо в новом сезоне

Хавбеку удался классный удар

23 июля 2024, 21:45 | Обновлено 23 июля 2024, 21:47
397
0
Шапаренко забил первый гол Динамо в новом сезоне
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо в конце первого тайма счет 1:1 сделал хавбек киевлян Николай Шапаренко.

Лидер команды нанес классный удар с линии штрафной и забил первый гол команды Александра Шовковского в новом сезоне. Результативную передачу сделал Владислав Кабаев.

Динамо пришлось отыгрываться после того, как соперник забил с пенальти.

А сразу после этого киевляне отметились еще дважды до перерыва: забили Бражко и Караваев.

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Николай Шапаренко Владислав Кабаев Владимир Бражко Александр Караваев Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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