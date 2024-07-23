Лига чемпионов23 июля 2024, 21:45 | Обновлено 23 июля 2024, 21:47
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Шапаренко забил первый гол Динамо в новом сезоне
Хавбеку удался классный удар
23 июля 2024, 21:45 | Обновлено 23 июля 2024, 21:47
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В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо в конце первого тайма счет 1:1 сделал хавбек киевлян Николай Шапаренко.
Лидер команды нанес классный удар с линии штрафной и забил первый гол команды Александра Шовковского в новом сезоне. Результативную передачу сделал Владислав Кабаев.
Динамо пришлось отыгрываться после того, как соперник забил с пенальти.
А сразу после этого киевляне отметились еще дважды до перерыва: забили Бражко и Караваев.
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