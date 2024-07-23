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Лига чемпионов
23 июля 2024, 21:25 | Обновлено 23 июля 2024, 21:34
634
0

ВИДЕО. Динамо пропустило с пенальти в матче с Партизаном. Сфолил Караваев 

Счет был открыт на 21-й минуте

23 июля 2024, 21:25 | Обновлено 23 июля 2024, 21:34
634
0
ВИДЕО. Динамо пропустило с пенальти в матче с Партизаном. Сфолил Караваев 
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Салданья

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

На 21-й минуте «Динамо» пропустило. Александр Караваев сфолил в собственной штрафной, соперник этим воспользовался. Пенальти реализовал Матеус Салданья.

ВИДЕО. Динамо пропустило с пенальти в матче с Партизаном. Сфолил Буяльский

Видео FootballHub

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан видео голов и обзор Лига чемпионов Александр Караваев
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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