ВИДЕО. Динамо пропустило с пенальти в матче с Партизаном. Сфолил Караваев 

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

На 21-й минуте «Динамо» пропустило. Александр Караваев сфолил в собственной штрафной, соперник этим воспользовался. Пенальти реализовал Матеус Салданья.

ВИДЕО. Динамо пропустило с пенальти в матче с Партизаном. Сфолил Буяльский

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