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  4. После VAR. Арбитр поставил пенальти в ворота Динамо, игрок забил паненку
Лига чемпионов
23 июля 2024, 21:26 | Обновлено 23 июля 2024, 21:29
918
1

После VAR. Арбитр поставил пенальти в ворота Динамо, игрок забил паненку

В штрафной сфолил Караваев

23 июля 2024, 21:26 | Обновлено 23 июля 2024, 21:29
918
1
После VAR. Арбитр поставил пенальти в ворота Динамо, игрок забил паненку
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

В матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Партизаном арбитр на 21-й минуте поставил пенальти в ворота киевской команды.

Сфолил защитник Александр Караваев, однако рефери указал на точку только после просмотра VAR. Форвард сербской команды Салданья уверенно реализовал пенальти, пробив паненкой (1:0).

До этого момента Динамо владело преимуществом, однако свои шансы не использовало.

Игроки киевлян перед стартом игры не пожали руки соперникам из-за позиции Партизана, который ездил в россию для проведения контрольных матчей.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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