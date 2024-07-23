После VAR. Арбитр поставил пенальти в ворота Динамо, игрок забил паненку

В матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Партизаном арбитр на 21-й минуте поставил пенальти в ворота киевской команды.

Сфолил защитник Александр Караваев, однако рефери указал на точку только после просмотра VAR. Форвард сербской команды Салданья уверенно реализовал пенальти, пробив паненкой (1:0).

До этого момента Динамо владело преимуществом, однако свои шансы не использовало.

Игроки киевлян перед стартом игры не пожали руки соперникам из-за позиции Партизана, который ездил в россию для проведения контрольных матчей.