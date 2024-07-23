После VAR. Арбитр поставил пенальти в ворота Динамо, игрок забил паненку
В штрафной сфолил Караваев
В матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Партизаном арбитр на 21-й минуте поставил пенальти в ворота киевской команды.
Сфолил защитник Александр Караваев, однако рефери указал на точку только после просмотра VAR. Форвард сербской команды Салданья уверенно реализовал пенальти, пробив паненкой (1:0).
До этого момента Динамо владело преимуществом, однако свои шансы не использовало.
Игроки киевлян перед стартом игры не пожали руки соперникам из-за позиции Партизана, который ездил в россию для проведения контрольных матчей.
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