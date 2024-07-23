Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет звездный ассистент. Сборная Мексики получила нового тренера
Кубок Америки
23 июля 2024, 17:48 |
440
0

Будет звездный ассистент. Сборная Мексики получила нового тренера

Команду в третий раз возглавил Хавьер Агирре

23 июля 2024, 17:48 |
440
0
Будет звездный ассистент. Сборная Мексики получила нового тренера
x.com/miseleccionmxEN

Хавьер Агирре был назначен на пост главного тренера сборной Мексики. Его ассистентом будет звездный экс-игрок «Барселоны» Рафаэль Маркес.

Агирре будет готовить сборную Мексики к домашнему чемпионату мира 2026 года, после мундиаля Маркес заменит его на посту главного тренера и будет работать с командой до 2030 года.

65-летний Агирре ранее уже возглавлял сборную Мексики в 2001-2002 и 2009-2010 годах и дважды выводил команду в 1/8 чемпионата мира. Маркес ради работы со сборной Мексики покинул пост главного тренера «Барселоны В».

По теме:
Куда ушел Рафа Маркес? Академия Барселоны осталась без главного тренера
Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
Мексика – Эквадор – 0:0. Мексиканцев не пустили в плей-офф. Видеообзор
Хавьер Агирре Рафаэль Маркес сборная Мексики по футболу
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Олимпийские игры | 23 июля 2024, 16:00 12
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна

Обозреватель Sport.ua вспоминает успехи украинских спортсменов на летних Олимпийских играх

ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона
Футбол | 22 июля 2024, 21:29 16
ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона
ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона

Свою новую прическу украинский футболист опубликовал в Инстаграм

ФОТО. Трубин поддержал Мудрика и сменил прическу. Таловеров всех обманул
Футбол | 23.07.2024, 14:52
ФОТО. Трубин поддержал Мудрика и сменил прическу. Таловеров всех обманул
ФОТО. Трубин поддержал Мудрика и сменил прическу. Таловеров всех обманул
Легендарный тренер топ-клуба хочет подписать Беллингема. Джуд отреагировал
Футбол | 23.07.2024, 01:11
Легендарный тренер топ-клуба хочет подписать Беллингема. Джуд отреагировал
Легендарный тренер топ-клуба хочет подписать Беллингема. Джуд отреагировал
Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 23.07.2024, 09:50
Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
22.07.2024, 01:07 1
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Венгрии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Венгрии
21.07.2024, 18:02
Авто/мото
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
23.07.2024, 07:15 3
Футбол
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
22.07.2024, 22:59 6
Футбол
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
21.07.2024, 23:13 4
Бокс
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22.07.2024, 13:17 190
Футбол
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
23.07.2024, 03:01 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем