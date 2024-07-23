Будет звездный ассистент. Сборная Мексики получила нового тренера
Команду в третий раз возглавил Хавьер Агирре
Хавьер Агирре был назначен на пост главного тренера сборной Мексики. Его ассистентом будет звездный экс-игрок «Барселоны» Рафаэль Маркес.
Агирре будет готовить сборную Мексики к домашнему чемпионату мира 2026 года, после мундиаля Маркес заменит его на посту главного тренера и будет работать с командой до 2030 года.
65-летний Агирре ранее уже возглавлял сборную Мексики в 2001-2002 и 2009-2010 годах и дважды выводил команду в 1/8 чемпионата мира. Маркес ради работы со сборной Мексики покинул пост главного тренера «Барселоны В».
Name a better duo, we’ll wait 🤝⚡️ pic.twitter.com/GVDdAIzm1Z— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 23, 2024
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