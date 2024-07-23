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  4. Атлетико не хотел платить 35-40 млн за Довбика. Но у клуба нет времени
Испания
23 июля 2024, 18:10 |
1946
0

Атлетико не хотел платить 35-40 млн за Довбика. Но у клуба нет времени

Клуб срочно ищет нападающего

23 июля 2024, 18:10 |
1946
0
Атлетико не хотел платить 35-40 млн за Довбика. Но у клуба нет времени
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации испанских СМИ, «Атлетико» долгое время не хотел платить «Жироне» 40 миллионов евро (35 + 5 миллионов в виде бонусов) за форварда Артема Довбика.

Мадридцы рассчитывали, что «Жирона» рано или поздно пойдет на уступки, однако оказались в ситуации, когда у клуба больше нет времени и существует риск, что украинца подпишет кто-то другой.

«Атлетико» летом продал основного форварда Альваро Морату в «Милан», а также остался без Мемфиса Депая, поэтому искал нового игрока в атаку.

Сообщается, что клуб согласился с условиями «Жироны», чтобы побыстрее оформить трансфер, а Довбик мог пройти почти всю подготовку к сезону с новой командой.

Трансфер Артема назван «неизбежным».

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Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Атлетико Мадрид Жирона Артем Довбик чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Mundo Deportivo
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