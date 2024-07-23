ВИДЕО. Легенды хэви-метал представили новую форму Астон Виллы

Бирмингемская «Астон Вилла» представила новую игровую форму на сезон 2024/25.

Новый домашний комплект, первый после начала сотрудничества с немецким производителем Adidas, посвящен 250-летнему юбилею клуба. По этому поводу на нем изображен специальный символ «AV 150». Также на бордово-голубых футболках изображена новая эмблема «Астон Вилла».

В презентации новой формы «Астон Виллы» приняли участие вокалист и бас-гитарист легендарной хэви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборн и Гизер Батлер, а в видеоролике была использована одна из самых известных их песен Paranoid. Все четверо участников первого состава Black Sabbath родились, выросли и создали группу в бирмингемском районе Астон, в котором также базируется «Астон Вилла». А Оззи и Батлер — давние болельщики клуба.

В новой форме «Астон Вилла» впервые сыграет в предсезонном турне по США, которое начнется в субботу, 27 июля, матчем против «Коламбус Крю».