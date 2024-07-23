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Англия
23 июля 2024, 16:59 | Обновлено 23 июля 2024, 17:07
520
0

ВИДЕО. Легенды хэви-метал представили новую форму Астон Виллы

«Вилланы» привлекли Оззи Осборна и Гизера Батлера

23 июля 2024, 16:59 | Обновлено 23 июля 2024, 17:07
520
0
ВИДЕО. Легенды хэви-метал представили новую форму Астон Виллы
Youtube (Aston Villa Football Club). Оззи Осборн

Бирмингемская «Астон Вилла» представила новую игровую форму на сезон 2024/25.

Новый домашний комплект, первый после начала сотрудничества с немецким производителем Adidas, посвящен 250-летнему юбилею клуба. По этому поводу на нем изображен специальный символ «AV 150». Также на бордово-голубых футболках изображена новая эмблема «Астон Вилла».

В презентации новой формы «Астон Виллы» приняли участие вокалист и бас-гитарист легендарной хэви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборн и Гизер Батлер, а в видеоролике была использована одна из самых известных их песен Paranoid. Все четверо участников первого состава Black Sabbath родились, выросли и создали группу в бирмингемском районе Астон, в котором также базируется «Астон Вилла». А Оззи и Батлер — давние болельщики клуба.

В новой форме «Астон Вилла» впервые сыграет в предсезонном турне по США, которое начнется в субботу, 27 июля, матчем против «Коламбус Крю».

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Олександр Шарадкін Источник: ФК Астон Вилла
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