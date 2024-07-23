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Лига чемпионов
23 июля 2024, 16:30 | Обновлено 23 июля 2024, 16:31
439
0

Защитник Партизана: «Мы хотим в Лигу чемпионов»

Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо»

23 июля 2024, 16:30 | Обновлено 23 июля 2024, 16:31
439
0
Защитник Партизана: «Мы хотим в Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бибрас Натхо

Защитник белградского «Партизана» Бибрас Натхо поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против киевского «Динамо»:

«Нас ждет тяжелая игра. Мы знаем, чего хотим. Мы хотим в Лигу чемпионов. Это одна из двух игр, и мы хотим получить хороший результат перед домашним матчем».

Игра «Динамо» Киев – «Партизан» состоится 23 июля в 21:00 по киевскому времени. Поединок примет стадион «Арена Люблин» в Польше.

Ответный матч пройдет 30 июля в 21:00 по киевскому времени на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия).

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Бибрас Натхо Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: Sport Klub
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