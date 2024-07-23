Сын Анчелотти обратился к Лунину на тренировке. Известно, о чем говорили
Андрей близок к уходу из клуба
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По поводу будущего с Андреем на тренировке пообщался Давиде Анчелотти – сын и помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
«Я вижу, что ты выкладываешься на полную на каждой тренировке, в каждой игре... Что бы ты ни решил, у тебя всегда будет наша поддержка, любовь и привязанность», – сказал Давиде Андрею.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
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