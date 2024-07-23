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  4. Сын Анчелотти обратился к Лунину на тренировке. Известно, о чем говорили
Испания
23 июля 2024, 18:47 |
1403
4

Сын Анчелотти обратился к Лунину на тренировке. Известно, о чем говорили

Андрей близок к уходу из клуба

23 июля 2024, 18:47 |
1403
4
Сын Анчелотти обратился к Лунину на тренировке. Известно, о чем говорили
Defensa Central. Андрей Лунин и Давиде Анчелотти

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По поводу будущего с Андреем на тренировке пообщался Давиде Анчелотти – сын и помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Я вижу, что ты выкладываешься на полную на каждой тренировке, в каждой игре... Что бы ты ни решил, у тебя всегда будет наша поддержка, любовь и привязанность», – сказал Давиде Андрею.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Давиде Анчелотти чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Boodya
99% новин про Луніна на цьому сайті пише один автор
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Обсервер Влад
А пес Анчелотті хіба ще не звертався до Луніна? Чому досі немає на сайті новини? Айяйяй!
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+1
Saar
🤣🤣🤣🤣 всі звертаються: Перес, Анчелотті, син Анчелотті, син сина Анчелотті, син сина сина Анчелотті, жінка Анчелотті, жінка сина Анчелотті, жінка сина сина Анчелотті . При цьому Спорт Ю Ей лазить там зі " свічкою" і диктофон 😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣А в результаті: Анчелотті не бачить Луніна в основі, Куртуа -номер один, фінал ЛЧ -Куртуа, Перес вже сформував ціну (вона завищена разів у 4!), але все ж.У мене відчуття, що Лунін - власник Спорт юей 🤣🤣🤣
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