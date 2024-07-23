Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕРБИЧ: «Желаю удачи Полесью, но Словения все равно моя родина»
Лига конференций
23 июля 2024, 12:58 | Обновлено 23 июля 2024, 13:06
220
0

ВЕРБИЧ: «Желаю удачи Полесью, но Словения все равно моя родина»

Бывший игрок «Динамо» поделился мыслями относительно «Олимпии» Любляна

23 июля 2024, 12:58 | Обновлено 23 июля 2024, 13:06
220
0
ВЕРБИЧ: «Желаю удачи Полесью, но Словения все равно моя родина»
ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился мыслями относительно словенской «Олимпии» Любляна – будущего соперника житомирского «Полесья» во втором раунде квалификации Лиги конференций 2024/25.

– «Полесье» на пути к основному этапу Лиги конференций во втором раунде квалификации встретится с «Олимпией» Любляна. Именно этому словенскому клубу Вы забили свой первый гол в карьере. Что можете рассказать о команде из Любляны?

– На самом деле, свой первый гол я забил команде «Приморье» где-то в сезоне 2011/12, а вот Любляне уже был второй. Что касается самой «Олимпии», то это исторически самый большой клуб в Словении. Они демонстрировали хорошие результаты еще когда существовало государство Югославия. «Олимпия» была самым успешным словенским клубом Югославии, а после обретения независимости команда уже всегда ставит высокие цели, ведет борьбу за чемпионство. Но в прошлом сезоне я был доволен тем, что им не повезло и победу в чемпионате одержал «Целье» – мой родной клуб.

– Есть ли у «Олимпии» устойчивый стиль футбола, которым она на протяжении лет отличается среди других?

– Трудно об этом говорить, но, думаю, что такого нет. У них немало тренеров сменилось за последние годы и они не имеют своего стиля, как у «Динамо», например, когда говорят о динамовском футболе.

– А следили ли Вы за «Полесьем» в прошлом сезоне? Что знаете об этом клубе?

– Да, конечно следил. Особенно в течение первых полгода, когда в основном составе постоянно играл Денис Бойко и я поддерживал с ним контакт.

– Что именно рассказывал о «Полесье» ваш экс-партнер по киевскому «Динамо»?

– Денис говорил только хорошее, отмечал базу команды и уровень организации в клубе. Я видел, они даже некоторое время шли на первом месте в чемпионате Украины. Слава Богу, что появляются так команды, в которые вкладывают немалые деньги даже несмотря на тяжелую ситуацию в стране. Думаю, что это только плюс для Украины. Желаю удачи «Полесью».

– Так и будете болеть за «Полесье» в матче с «Олимпией»?

– Не знаю даже, буду болеть за футбол. Словения все равно моя родина.

– Счет в игре «Олимпия» – «Полесье» по версии Беньямина Вербича.

– Домашний стадион будет играть на руку Любляне. Ой, ну думаю, что в первом матче «Олимпия» победит «Полесье». Скажу, что это будет 1:0 в их пользу.

Первый матч между «Олимпией» и «Полесьем» состоится 25 июля в 20:00 по киевскому времени.

Ранее было определено, с кем сыграет победитель этой пары.

По теме:
Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко
Экс-звезда Динамо дал прогноз на матч киевлян против Партизана
В Полесье выбрали нового капитана
Олимпия Любляна Полесье Житомир Лига конференций Беньямин Вербич
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Футбол | 23 июля 2024, 07:40 8
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет

Артем приблизился к трансферу в «Атлетико»

Уход Довбика из Жироны – неизбежен. Известно, куда каталонцы его продадут
Футбол | 23 июля 2024, 11:28 5
Уход Довбика из Жироны – неизбежен. Известно, куда каталонцы его продадут
Уход Довбика из Жироны – неизбежен. Известно, куда каталонцы его продадут

Авторитетное издание Marca подтверждает трансфер украинца в «Атлетико»

Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Футбол | 22.07.2024, 22:59
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Футбол | 23.07.2024, 07:15
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Футбол | 22.07.2024, 14:23
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
21.07.2024, 23:10 7
Футбол
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 44
Футбол
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
21.07.2024, 14:08 3
Футбол
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
22.07.2024, 07:02 5
Бокс
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
21.07.2024, 22:13 5
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем