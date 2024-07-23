ВЕРБИЧ: «Желаю удачи Полесью, но Словения все равно моя родина»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился мыслями относительно словенской «Олимпии» Любляна – будущего соперника житомирского «Полесья» во втором раунде квалификации Лиги конференций 2024/25.

– «Полесье» на пути к основному этапу Лиги конференций во втором раунде квалификации встретится с «Олимпией» Любляна. Именно этому словенскому клубу Вы забили свой первый гол в карьере. Что можете рассказать о команде из Любляны?

– На самом деле, свой первый гол я забил команде «Приморье» где-то в сезоне 2011/12, а вот Любляне уже был второй. Что касается самой «Олимпии», то это исторически самый большой клуб в Словении. Они демонстрировали хорошие результаты еще когда существовало государство Югославия. «Олимпия» была самым успешным словенским клубом Югославии, а после обретения независимости команда уже всегда ставит высокие цели, ведет борьбу за чемпионство. Но в прошлом сезоне я был доволен тем, что им не повезло и победу в чемпионате одержал «Целье» – мой родной клуб.

– Есть ли у «Олимпии» устойчивый стиль футбола, которым она на протяжении лет отличается среди других?

– Трудно об этом говорить, но, думаю, что такого нет. У них немало тренеров сменилось за последние годы и они не имеют своего стиля, как у «Динамо», например, когда говорят о динамовском футболе.

– А следили ли Вы за «Полесьем» в прошлом сезоне? Что знаете об этом клубе?

– Да, конечно следил. Особенно в течение первых полгода, когда в основном составе постоянно играл Денис Бойко и я поддерживал с ним контакт.

– Что именно рассказывал о «Полесье» ваш экс-партнер по киевскому «Динамо»?

– Денис говорил только хорошее, отмечал базу команды и уровень организации в клубе. Я видел, они даже некоторое время шли на первом месте в чемпионате Украины. Слава Богу, что появляются так команды, в которые вкладывают немалые деньги даже несмотря на тяжелую ситуацию в стране. Думаю, что это только плюс для Украины. Желаю удачи «Полесью».

– Так и будете болеть за «Полесье» в матче с «Олимпией»?

– Не знаю даже, буду болеть за футбол. Словения все равно моя родина.

– Счет в игре «Олимпия» – «Полесье» по версии Беньямина Вербича.

– Домашний стадион будет играть на руку Любляне. Ой, ну думаю, что в первом матче «Олимпия» победит «Полесье». Скажу, что это будет 1:0 в их пользу.

Первый матч между «Олимпией» и «Полесьем» состоится 25 июля в 20:00 по киевскому времени.

Ранее было определено, с кем сыграет победитель этой пары.