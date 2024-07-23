Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Праге
23 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).
Во втором раунде украинка сразится против Эльзы Жакемо из Франции (№145 WTA). Встреча начнется 1-м запуском на корте №12. Время начала поединка – 12:05 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Магдалены Френх (№57 WTA) или Доминики Салковой (№135 WTA).
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