Экс-звезда Динамо дал прогноз на матч киевлян против Партизана

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «бело-синими» и сербским «Партизаном».

– Уже сегодня Ваш бывший клуб – киевское «Динамо» – будет играть с белградским «Партизаном» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Что думаете об этом поединке?

– Ой, я уверен, что будет интересная игра. «Динамо» в конце прошлого сезона выглядело достаточно мощно, поэтому должно побеждать. Конечно, я буду болеть именно за них.

– Как думаете, с каким счетом завершится первый матч «Динамо» с «Партизаном»?

– Учитывая, что «Динамо» будет играть номинально дома, в Польше, то думаю они должны выиграть со счетом 2:0.

Матч «Динамо» Киев – «Партизан» состоится 23 июля в 21:00 по киевскому времени.