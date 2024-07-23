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Лига чемпионов
23 июля 2024, 11:46 |
1237
2

Экс-звезда Динамо дал прогноз на матч киевлян против Партизана

Беньямин Вербич будет болеть за свой бывший клуб

23 июля 2024, 11:46 |
1237
2
Экс-звезда Динамо дал прогноз на матч киевлян против Партизана
ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «бело-синими» и сербским «Партизаном».

– Уже сегодня Ваш бывший клуб – киевское «Динамо» – будет играть с белградским «Партизаном» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Что думаете об этом поединке?

– Ой, я уверен, что будет интересная игра. «Динамо» в конце прошлого сезона выглядело достаточно мощно, поэтому должно побеждать. Конечно, я буду болеть именно за них.

– Как думаете, с каким счетом завершится первый матч «Динамо» с «Партизаном»?

– Учитывая, что «Динамо» будет играть номинально дома, в Польше, то думаю они должны выиграть со счетом 2:0.

Матч «Динамо» Киев – «Партизан» состоится 23 июля в 21:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов Беньямин Вербич
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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