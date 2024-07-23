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Франция
23 июля 2024, 11:40 |
844
0

Нападающий Арсенала близок к переходу в Марсель

Эдди Нкетиа согласовал условия контракта с французским клубом

23 июля 2024, 11:40 |
844
0
Нападающий Арсенала близок к переходу в Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Нкетиа

Французский «Марсель» близок к подписанию английского нападающего лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, провансальцы уже согласовали условия личного контракта с 25-летним футболистом. Осталось только договориться о сумме трансфера с «канонирами».

В сезоне 2023/24 Эдди Нкетиа провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Марсель» официально объявил о подписании другого английского нападающего Мейсона Гринвуда.

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Эдди Нкетиа Арсенал Лондон Марсель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: L'Equipe
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