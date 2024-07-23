Манчестер Юнайтед нацелился на скандального игрока Баварии

Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на марокканского правого защитника мюнхенской «Баварии» Нуссаира Мазрауи, сообщает издание Sky Sport Germany.

По информации источника, также на 26-летнего футболиста претендует лондонский «Вест Хэм».

Отмечается, что изначально «Бавария» хотела заработать на продаже игрока 30 миллионов евро, но впоследствии снизила ценник до 20-25 миллионов.

В сезоне 2023/24 Нуссаир Мазрауи провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами.

В октябре 2023 года Нуссаир Мазрауи попал в громкий скандал из-за поддержки Палестины.