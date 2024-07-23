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Англия
23 июля 2024, 11:07 | Обновлено 23 июля 2024, 11:08
415
0

Манчестер Юнайтед нацелился на скандального игрока Баварии

Нуссаир Мазрауи также заинтересовал «Вест Хэм»

23 июля 2024, 11:07 | Обновлено 23 июля 2024, 11:08
415
0
Манчестер Юнайтед нацелился на скандального игрока Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на марокканского правого защитника мюнхенской «Баварии» Нуссаира Мазрауи, сообщает издание Sky Sport Germany.

По информации источника, также на 26-летнего футболиста претендует лондонский «Вест Хэм».

Отмечается, что изначально «Бавария» хотела заработать на продаже игрока 30 миллионов евро, но впоследствии снизила ценник до 20-25 миллионов.

В сезоне 2023/24 Нуссаир Мазрауи провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами.

В октябре 2023 года Нуссаир Мазрауи попал в громкий скандал из-за поддержки Палестины.

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Нуссаир Мазрауи Бавария Манчестер Юнайтед Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
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