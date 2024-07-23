Манчестер Юнайтед нацелился на скандального игрока Баварии
Нуссаир Мазрауи также заинтересовал «Вест Хэм»
Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на марокканского правого защитника мюнхенской «Баварии» Нуссаира Мазрауи, сообщает издание Sky Sport Germany.
По информации источника, также на 26-летнего футболиста претендует лондонский «Вест Хэм».
Отмечается, что изначально «Бавария» хотела заработать на продаже игрока 30 миллионов евро, но впоследствии снизила ценник до 20-25 миллионов.
В сезоне 2023/24 Нуссаир Мазрауи провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами.
В октябре 2023 года Нуссаир Мазрауи попал в громкий скандал из-за поддержки Палестины.
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