ПСЖ заинтересовался капитаном Манчестер Юнайтед

Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет серьезный интерес к португальскому полузащитнику английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу, сообщает издание L'Equipe.

Ранее сообщалось, что парижский клуб нацелился на еще одного футболиста «красных дьяволов» – Джейдона Санчо, и уже даже успел сделать ему предложение по контракту.

В сезоне 2023/24 Бруну Фернандеш провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.