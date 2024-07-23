ПСЖ заинтересовался капитаном Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Лиге 1
Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет серьезный интерес к португальскому полузащитнику английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу, сообщает издание L'Equipe.
Ранее сообщалось, что парижский клуб нацелился на еще одного футболиста «красных дьяволов» – Джейдона Санчо, и уже даже успел сделать ему предложение по контракту.
В сезоне 2023/24 Бруну Фернандеш провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
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