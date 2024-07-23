ЛЮБЕНОВИЧ: «Турнир четырех пройдет в Киеве? Это издевательство над Минаем»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил жеребьевку и организацию «турнира четырех» за право участия в УПЛ 2024/25:

«Мне без разницы, с кем играть. Но зачем УАФ это делает? Некрасиво так поступать с командами все это время. Нет слов. Я нахожусь сейчас в Сербии и я не понимаю, как готовить команду. Откуда брать деньги на выезд? Где мы будем играть? Мы не «Металлист 1925», который может разбрасываться деньгами.

Мы находимся в наиболее отдаленной точке Украины. Это будет нечестно по отношению к «Минаю», если турнир проведут в Киеве. Это повлечет большие расходы. Это будет издевательство над «Минаем» и «Эпицентром». Пусть делают так, чтобы не было дополнительного преимущества у «Левого берега» и «Металлиста 1925».

Ранее Желько Любенович прокомментировал решение исполкома УАФ о проведении «турнира четырех».