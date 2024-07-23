Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЮБЕНОВИЧ: «Турнир четырех пройдет в Киеве? Это издевательство над Минаем»
Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 10:29 |
1291
7

ЛЮБЕНОВИЧ: «Турнир четырех пройдет в Киеве? Это издевательство над Минаем»

Главный тренер «Миная» оценил жеребьевку и организацию «турнира четырех»

23 июля 2024, 10:29 |
1291
7
ЛЮБЕНОВИЧ: «Турнир четырех пройдет в Киеве? Это издевательство над Минаем»
Александр Приходько. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил жеребьевку и организацию «турнира четырех» за право участия в УПЛ 2024/25:

«Мне без разницы, с кем играть. Но зачем УАФ это делает? Некрасиво так поступать с командами все это время. Нет слов. Я нахожусь сейчас в Сербии и я не понимаю, как готовить команду. Откуда брать деньги на выезд? Где мы будем играть? Мы не «Металлист 1925», который может разбрасываться деньгами.

Мы находимся в наиболее отдаленной точке Украины. Это будет нечестно по отношению к «Минаю», если турнир проведут в Киеве. Это повлечет большие расходы. Это будет издевательство над «Минаем» и «Эпицентром». Пусть делают так, чтобы не было дополнительного преимущества у «Левого берега» и «Металлиста 1925».

Ранее Желько Любенович прокомментировал решение исполкома УАФ о проведении «турнира четырех».

По теме:
Любенович рассказал, поможет ли Минаю Вакула в турнире четырех
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЮКСА Тарасовка уволил главного тренера
Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 Украинская ассоциация футбола переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев исполком УАФ
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом
Футбол | 22 июля 2024, 12:03 6
Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом
Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом

Украинец хочет играть за «Атлетико»

«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
Футбол | 23 июля 2024, 08:27 4
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб

Андрей Лунин покинет летом «Реал»

Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Футбол | 23.07.2024, 10:25
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2024, 13:17
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Футбол | 22.07.2024, 12:49
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Муґунот Уух
вони там, у тому Минаї, всі й**нуті? 
над Харковом не знущаються, над Дунаївцями не знущаються, а об бідний Минай, бачте, ноги витирають...
вам, дол****бам, дали можливість повернутися до вищої ліги. повернутися, до речі, в чесній спортивній боротьбі, а не завдяки якимсь адміністративним чи кулуарним рішенням.
не підходить вам такий варіант? скажіть, дякую, нас так не влаштовує. 
а якщо вкотре хочете пролізти через чорний хід, то йдіть куди подалі
Ответить
+5
DaVinci
В чемпіонаті України не можна без тренера нитіка)
В тому році на халяву залишилися, і понадіявся, що і в цьому так вийде. Тепер ніхто не хоче бачити Минай в УПЛ через цього скигляка
Ответить
+2
Xvalenok03
А почему должны пойти навстречу минаю и проводить игры там где они хотят?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
А де його проводити,може в Сербії?
Ответить
+1
oldman
21.07, Минай:
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
21.07.2024, 14:08 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
23.07.2024, 07:15 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
22.07.2024, 17:40 14
Футбол
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
22.07.2024, 22:59 5
Футбол
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
22.07.2024, 01:07 1
Бокс
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 9
Футбол
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
22.07.2024, 07:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем