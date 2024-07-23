ЛЮБЕНОВИЧ: «Турнир четырех пройдет в Киеве? Это издевательство над Минаем»
Главный тренер «Миная» оценил жеребьевку и организацию «турнира четырех»
Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил жеребьевку и организацию «турнира четырех» за право участия в УПЛ 2024/25:
«Мне без разницы, с кем играть. Но зачем УАФ это делает? Некрасиво так поступать с командами все это время. Нет слов. Я нахожусь сейчас в Сербии и я не понимаю, как готовить команду. Откуда брать деньги на выезд? Где мы будем играть? Мы не «Металлист 1925», который может разбрасываться деньгами.
Мы находимся в наиболее отдаленной точке Украины. Это будет нечестно по отношению к «Минаю», если турнир проведут в Киеве. Это повлечет большие расходы. Это будет издевательство над «Минаем» и «Эпицентром». Пусть делают так, чтобы не было дополнительного преимущества у «Левого берега» и «Металлиста 1925».
Ранее Желько Любенович прокомментировал решение исполкома УАФ о проведении «турнира четырех».
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над Харковом не знущаються, над Дунаївцями не знущаються, а об бідний Минай, бачте, ноги витирають...
вам, дол****бам, дали можливість повернутися до вищої ліги. повернутися, до речі, в чесній спортивній боротьбі, а не завдяки якимсь адміністративним чи кулуарним рішенням.
не підходить вам такий варіант? скажіть, дякую, нас так не влаштовує.
а якщо вкотре хочете пролізти через чорний хід, то йдіть куди подалі
В тому році на халяву залишилися, і понадіявся, що і в цьому так вийде. Тепер ніхто не хоче бачити Минай в УПЛ через цього скигляка