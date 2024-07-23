Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Динамо обязано проходить Партизан»
Бывший нападающий «Днепра» поделился ожиданиями от матча квалификации в Лигу чемпионов
Бывший нападающий «Днепра» Сергей Чуйченко поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и сербским «Партизаном».
– Прежде всего хочу сказать, что «Динамо» по классу сильнее клубов, которые представляют сербский футбол. Тем более, что у нас более техничные футболисты. Думаю, они настроятся должным образом на первую игру с «Партизаном», чтобы в ней сделать задел и в повторной играть было легче.
– Как охарактеризовали бы сербский футбол в целом?
– Сербы играют от обороны, действуя плотно и жестко, не давая разбежаться сопернику. Яркого футбола в исполнении сербских футболистов (по крайней мере, за последние годы) я не видел. В их игре больше борьбы, единоборств. Думаю, что в поединке с динамовцами «Партизан» будет применять тактику с акцентом на игру от обороны, пытаясь поймать свой шанс в контратаках. Однако повторюсь: за счет класса футболистов и благодаря хорошему усилению в первом поединке «Динамо» обязано проходить сербскую команду.
– Рискнете сделать прогноз на игру?
– Конечно. 2:1 в пользу «Динамо».
Матч «Динамо» Киев – «Партизан» состоится 23 июля в 21:00 по киевскому времени.
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