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Лига чемпионов
23 июля 2024, 09:30 | Обновлено 23 июля 2024, 10:00
278
0

Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Динамо обязано проходить Партизан»

Бывший нападающий «Днепра» поделился ожиданиями от матча квалификации в Лигу чемпионов

23 июля 2024, 09:30 | Обновлено 23 июля 2024, 10:00
278
0
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Динамо обязано проходить Партизан»
dynamo.kiev.ua. Сергей Чуйченко

Бывший нападающий «Днепра» Сергей Чуйченко поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и сербским «Партизаном».

– Прежде всего хочу сказать, что «Динамо» по классу сильнее клубов, которые представляют сербский футбол. Тем более, что у нас более техничные футболисты. Думаю, они настроятся должным образом на первую игру с «Партизаном», чтобы в ней сделать задел и в повторной играть было легче.

– Как охарактеризовали бы сербский футбол в целом?

– Сербы играют от обороны, действуя плотно и жестко, не давая разбежаться сопернику. Яркого футбола в исполнении сербских футболистов (по крайней мере, за последние годы) я не видел. В их игре больше борьбы, единоборств. Думаю, что в поединке с динамовцами «Партизан» будет применять тактику с акцентом на игру от обороны, пытаясь поймать свой шанс в контратаках. Однако повторюсь: за счет класса футболистов и благодаря хорошему усилению в первом поединке «Динамо» обязано проходить сербскую команду.

– Рискнете сделать прогноз на игру?

– Конечно. 2:1 в пользу «Динамо».

Матч «Динамо» Киев – «Партизан» состоится 23 июля в 21:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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